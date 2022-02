A tűzifa mellett szól az is, hogy egyértelműen ez a leghangulatosabb fűtési forma. Ezt elsősorban azok tapasztalhatják, akik cserépkályhával vagy egy kandalló segítségével állítják elő a télen szükséges meleget. Emellett praktikus oka is lehet, hogy valaki a tűzifa mellett dönt - például azért, mert egyéb megoldás nem elérhető az adott ingatlanban.

A tűzifa esetében ugyanakkor a fűtőanyag beszerzése bizonyos körültekintést kíván. Nem csoda, hogy a Nébih is kiadott egy rövid tájékoztatót ezzel kapcsolatban Tűzifát csak okosan címmel.

A folytatásban sorra veszünk néhány fontos tényezőt a Nébih kiadványából kiindulva, amire érdemes odafigyelni a tűzifa beszerzése során.

1. Jól nézd meg, kitől vásárolsz!

Mint minden ágazatban, sajnos a tűzifa-forgalmazás területén is találkozhatunk tisztességtelen piaci szereplőkkel. Az egyik leggyakoribb csalási forma, amikor a névleges tömegnél kevesebb tűzifát adnak el a jóhiszemű vásárlónak. Ennél fifikásabb csalás, ha a megvásárolt fa közé másfajta, gyengébb minőségű tűzifát kevernek - amit gyakran csak a szakértő szem tud kiszűrni.

Az ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében a legjobb, ha tökéletesen megbízható kereskedőtől szerzed be a téli tüzelőt. Ennek érdekében érdemes meggyőződni arról, hogy a szóban forgó fakereskedés vagy fatelep rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, ami a jogszerű működéshez szükséges. Támpontot adhat a kereskedés weboldala is, főleg, ha vannak rajta vásárlói vélemények.

Forrás: Freepik

A vásárlói visszajelzéseket tekintve ennél is jobb felület a Facebook, és különösen a Google Térkép. Utóbbin a fatelepre kattintva elolvashatod a korábbi vevők értékeléseit. Amelyek azért is fontosak, mert ezeket a cég nem tudja befolyásolni. Ha az értékelések többsége negatív, az figyelmeztető jel lehet. Ha viszont a visszajelzések zöme pozitív, nagy valószínűséggel nincs miért aggódnod.

2. Egy praktikus tipp a megfelelő beszerzési forrás kiválasztásához

3. Ne kilogrammra, mázsára, hanem köbméterre vedd a tűzifát

Ahogyan már említettük, ha tömegre veszed a fát, sokkal könnyebben tudnak csalni az adásvétel során. Hiszen ki tudná ellenőrizni, hogy az udvarba leborított tűzifa pontosan annyit nyom-e, mint ami a megállapodásban szerepel? A tömegre vásárolt fa azért is problémás lehet, mert ha a nedvességtartalma nagy, akkor gyakorlatilag a benne lévő víz súlyát is kifizeted.

Ha mégis tömegre vásárolsz, csak olyan fáért fizess, amit hatóságilag hitelesített mérlegen, előtted mérnek le. Ha erre nincs lehetőség, akkor ragaszkodj hozzá, hogy mérlegjegy vagy más, hiteles okirat tanúsítsa: a megvásárolt tűzifa tömege pontosan annyi, amennyiben a kereskedővel megegyeztél.

4. Nem mindegy, mikor veszed meg a téli tüzelőt

Ideális esetben nyár elején kell beszerezni a tűzifát, és fedett, jól szellőző helyen tárolni. Ez azért lényeges, mert így tökéletesen kiszárad, mire fűteni kezdesz vele.

A nedves fa ugyanis - kis túlzással - kész katasztrófa a fűtés szempontjából. Mégpedig azért, mert az égés közben ilyenkor a hőmennyiség jelentős része a nedvesség elpárologtatására megy el. A számok nyelvére fordítva ez azt jelenti, a fa nedvességtartalmának 10%-kos emelkedése 9%-kal csökkenti a fűtőértéket.

Ráadásul a tökéletlenül égő tűzifa a fűtőberendezést is károsíthatja. Az ilyenkor keletkező káros anyagok a kazánt és a kéményt is kikezdik. A levegőbe kerülve pedig rombolják a környezetet, sőt, az egészségre is ártalmasak.

Egy ilyen terjedelmű cikkbe persze nem lehet belesűríteni minden olyan szempontot, amit a tűzifavásárlásnál figyelembe kell venni. Ennek ellenére reméljük, hogy összefoglalónk segít majd neked a téli tüzelő beszerzése során!