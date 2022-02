- Miért választotta a Bridgestone-t?

- Úgy éreztem, különleges és változatos feladatok várnak majd rám. Így is történt. Büszke vagyok rá, hogy több mint száz jelentkező közül választottak ki, először egy fejvadász cég, utána a tatabányai, majd az európai HR vezetők hallgattak meg.

- Hogyan teltek az első hetek, hónapok?

- Szinte rám zúdultak a feladatok, nagyon sok volt a teendő már az első napokban. A dolgozókkal és a menedzsmenttel egyaránt napi kapcsolatot tartottam, igyekeztem, hogy minden gördülékenyen menjen, nagyon sok projekt indult egyszerre a takarítás megszervezésétől a céges autók beszerzésén át az utazások megszervezéséig.

- Az utóbbi mit jelentett?

- Akkoriban nagyon sok új kolléga utazott Japánba tanulni, és onnan is érkeztek tanítani. Vízumügyeket intéztem, rendszeres "vendég" voltam a munkaügyi és a bevándorlási hivatalban. A szigorú japán és magyar elvárásoknak nem volt egyszerű megfelelni. Az már csak hab a tortán, amikor gyakorlatilag világ körüli útra indult valaki, a Bridgestone amerikai, mexikói és japán gyárában is gyűjtött tapasztalatokat. Ehhez képest gyerekjátéknak tűnt a dolgozókat a munkahelyre hozó buszjárat megszervezése.

Szijjártó Péter miniszter gratulál Hófer Györgynek

- Előfordult kudarc is?

- Különösebb nem, de ha szükség volt több információra egy döntés előtt, akkor mindig megkérdeztem azokat, akik szakértők az adott témában. Azt vallom ma is: rossz kérdés nincs - ha valamit nem tudtam, mindig kérdeztem, ebből tanultam, fejlődtem.

- Akadt olyan csábítás, amelyen sokat gondolkodott? Ha igen, mi döntött a maradás mellett?

- Természetesen mindenki kap ajánlatokat, utána mérlegel. Előfordult velem is, mérlegeltem és maradtam. Ez életem harmadik munkahelye, szerettem és szeretem a kollégákat, úgy gondolom, ez kölcsönös. Nem tervezem, hogy egy ilyen jó csapatot elhagyjak.

- Voltak és vannak olyan évről évre visszatérő rendezvények, akciók, amelyek közel állnak hozzád?

- Ha egyet lehet kiemelni, akkor a családi nap az. Rengeteg aprólékos szervezést, előkészítést igényel, de a végeredmény megéri. Felhőtlen szórakozás a dolgozóknak, a férjeknek és feleségeknek és nem utolsó sorban a gyerekeknek. Szinte mindig van valami különlegesség, két éve például nagy tapsot aratott Topolcsik Melinda ügyvezető igazgatónk, amikor tíz méter magasból leugrott, de az off-road autózás is nagyszerű volt, hiszen több mint 1400-an próbálták ki.

- A kulcsmondat: Nincs lehetetlen! Akadt olyan helyzet, amikor a szinte lehetetlent is megoldotta?

- 2013-ban sok kollégánk rekedt a gyárban a nagy havazás idején. Akkor például az ő hazajutásukat, ellátásukat kellett megoldani a teljes éjszakára. De olyan meghatározó események is történtek velem, amelyeket soha nem fogok elfelejteni: miután egy kollégánk rosszul lett, sikeresen újraélesztettük. Azt hiszem, erre a helytállásra mindig különösen büszke leszek. Az élményekből és a tapasztalatokból építkezem - tette hozzá. - Azért fontos ez, hogy bármilyen kérdésre válaszolhassak - a nekem sokat segítő kollégák nevében is: Megoldjuk, nincs lehetetlen!

Bővebben a Bridgestone Tatabányáról