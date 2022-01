Mi is az a narancsbőr?

A világban több millió nő szenved tőle, esztétikailag megkeseríti az életüket külsejük elcsúfításával. Hiába edzenek és diétáznak, nem tűnik el, éppen ezért vált ennyire hírhedté. A makacs narancsbőr fogyással többnyire egyáltalán nem enyhül. Ezért nem csak a teltebbek, hanem a kifejezetten vékonyak rémálma is. Idősek és fiatalok egyaránt szenvedhetnek tőle. A súly és a kor itt nem mérvadó. A kulcs az életmódban és az összetett kezelésekben gyökerezik. A narancsbőr egy olyan laza kötőszövet, amely zsírsejtek felhalmozódásából és tulajdonképpen lerakódott salakanyagból áll. Kedvenc testrészei a fenék és a combok.

Ezeken különféle karfiolszerű képződményeket alkotva látványos „hullámos és gödrös” bőrelváltozásokat okoz. Ezeket pedig semmilyen diéta nem tudja eltüntetni. Tehát nem lehet csak úgy megszabadulni tőle. Habár a fogyás képes csökkenteni a méretét, sok nőnek teljesen vékony alkat mellett is megjelenik. Mi okozza? A narancsbőrös terület jellemzően civilizációs problémának számít. A felgyorsult, stresszes életmód egyértelműen hozzájárul a nem megfelelő bőrstruktúra kialakulásához. Ezt pedig csak tetézi az, ha nem táplálkozunk jól. Túl sok tartósítószeres ételtfogyasztunk, kevés folyadékot iszunk. A dohányzás és a mozgás hiánya szintén a narancsbőr kialakulásának okai. Mi tehát a megoldás? Egészséges táplálkozás, mozgás és egy jó masszőr, akinek a megfelelő, strapabíró masszázságyak valamelyike mellett megfelelő cellulitkezelő felszerelése is van.

Egészséges életvitel és masszázs

Ahhoz, hogy megszabaduljunk a narancsbőrtől, elengedhetetlen az életmódváltás. A sport, az egészséges étkezés és a megfelelő folyadékbevitel elindítja a narancsbőrtől való megszabadulás regenerációs folyamatát. Ám van egy másik összetevő is, ami viszont jelentősen meggyorsítja a folyamatot. Ez pedig a narancsbőr ellen alkalmazott masszázs. Tulajdonképpen ez a technika abból áll, hogy erős körkörös mozdulatokkal fellazítják a zsírszövetet. Ehhez speciális masszázsolajok és masszázs emulziók használatosak a megfelelő eredmény érdekében.

émelyik például azért szükséges, hogy vérbőséget okozzon, a vérbőség által pedig lényegében a narancsbőr fellazult salak részei könnyebben távoznak. Más masszázs anyagok pedig azért kellenek, hogy a narancsbőr szövetét lazítsák – kvázi szinte cseppfolyóssá tegyék, így végül távozhat a szervezetből. Gyakran alkalmaznak ehhez köpölyözést vagy speciális vákuumos kezelést is, amellyel erősebb hatást fejt ki a masszőr a problémás területen. Egy kifejezetten hatékony kiegészítő eljárásról beszélünk tehát, ami tartós eredményt fog nyújtani a végén.

Masszázs mellé rendszeres testmozgás

Nem mindig elég, ha csak lefekszünk a masszázságyra és várjuk, hogy a masszőr megszabadítson minket a narancsbőrtől. A masszázs mellett a másik sarkalatos pontot a megfelelő testmozgás jelenti. Ez nem lehet kizárólag csak kardió... Valamilyen izomzatot igénybe vevő, például súlyzós edzést is érdemes végeznünk, ugyanis az izmok salaktalanító hatása a szervezetre rendkívül hatékony megfelelő edzés mellett. A masszázsra visszatérve pedig annak elsődleges feladata, hogy elindítsa a szervezetben az olyan méregtelenítő folyamatot, ami által a narancsbőrt okozó salakanyagok szabadon távozhatnak – ezt a masszázsolajok is támogathatják, pluszban a masszázs mellé pedig a szauna használata is nagy segítséget jelent.