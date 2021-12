Minden korosztály megtalálhatja a számára legtetszetősebb formáját a székely mondavilág különféle feldolgozásaiban. Ugyanis nemcsak ismeretterjesztő könyvek és hangos könyvek kerültek kiadásra, hanem társasjátékok, fejlesztőjátékok és animációs filmek is színesítik az Egyesület termékeinek tárházát. Ezáltal a legkisebbek is játékos formában találkozhatnak a székely legendákkal és mondákkal. Fontos megemlíteni a Legendárium térképét is, mely a különböző földrajzi és történelmi helyszíneik legendáit illusztrálja. Legendáriumukból több mint 60 ezer eladott példánnyal büszkélkedhetnek.

Forrás: Székelyföldi Legendárium

Társadalmi szerepvállalásuk sem elhanyagolható. Amellett, hogy elhivatottan szeretnék megismertetni hazájukkal és a nagyvilággal szellemi örökségüket, több mint száz Kárpát-medencei gyermekközösséget támogatnak. A helyi iskolák számára ingyenesen biztosítják társasjátékaikat.

Rajzfilmstúdiójuk 2014-ben nyílt meg, melynek csapata mára 32 főre bővült. Rajzfilmes csapatukat Ken Fountain amerikai freelancer animátor, a DreamWorks Animation produkciós világcég munkatársa, számos ismert hollywoodi alkotás partnere, és Rófusz Ferenc Oscar-díjas rendező is mentorálta.

Forrás: Székelyföldi Legendárium

A legfiatalabb közönség tetszését már elnyerték rajzfilmsorozatukkal. Ennek első évada már megjelent és nagy sikert aratott.

- Sokak első gondolata Erdélyről a Drakula-legenda, holott Székelyföld ennél sokkal több. Szinte minden különleges földrajzi helyszínnek, várnak, de még szentnek is különleges története van. Ezt mindenkinek meg kell ismernie! – mondta el Fazakas Szabolcs a Székelyföldi Legendárium vezetője.

Az Egyesület célja, hogy ezt bemutassák különböző eszközökkel. Nemcsak könyvek lapjain, és animációs filmeken keresztül adnak lehetőséget érdekes történeteik feltárására. Turisztikai központjaik a Mini-Erdély Park, vagy az Orbán Balázs Látogatóközpont szinte kézzelfoghatóvá teszi mindezt. Szó szerint megélhetővé válnak a legendák.

Mára összegyűjtöttek közel 1500 mondát es legendát a Kárpát-medencéből, melyekből már megjelent a Kárpátaljai, az Őrségi, Muravidéki és Drávaközi Legendárium. A Kárpát-medence további legendáriumait is folyamatosan kiadják.