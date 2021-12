Magyar Falu Program

A Magyar Falu Program keretében Nagyigmánd-Bábolna vasútállomáson a meglévő állomásépületet és annak környezetét megújítjuk.

A megye további 4 vasútállomásán – Bakonysárkány, Dunaalmás, Neszmély és Süttő – telepítünk fedett kerékpártárolókat, esőbeállókat és padokat, valamint a statikus utastájékoztatást is megújítjuk.

Menetrendfejlesztés

A december 12-i menetrendváltástól Budapest és Tatabánya között a hét minden napján fél óránként indulnak személyvonatok. Oroszlány óránként lesz elérhető hétvégente is. Az Almásfüzitő–Esztergom vasútvonalon is jelentősen több vonat fog közlekedni, Esztergom és Süttő között napi 8 pár vonat indul.

Új másodosztályú termes és többcélú teres IC+ kocsik közlekednek a nemzetközi vonatokban Bécs felé, valamint felújított IC minőségű kocsikban utazhatnak a nemzetközi vonatokban Budapest– Tatabánya–Győr–Hegyeshalom és Bécs útvonalon.

Június óta eddigieknél több autóbuszjárat közlekedik a Balatonhoz Komárom-Esztergom megyéből is.

KISS

December 11-én délután elindul az első KISS a Budapest–Győr vasútvonalon. A december 12-ei menetrendváltástól pedig munkanapokon, reggel Budapest felé, délután Budapest felől közlekedő egy-egy járatban, Komárom-Esztergom megyét is érintve, jár az emeletes motorvonat.

Munkanapokon már reggel, délután és az esti órákban is a Budapest–Esztergom vasútvonalon is találkozhatnak utasaink az új emeletes motorvonattal. Az emeletes motorvonatok nagyobb kapacitása és oldalankénti 12 ajtaja gyorsabb utasáramlást tesz lehetővé, mely a reggeli csúcsidőszakban jobb menetrendszerűséget, a jelenleginél is jobb pontosságot biztosíthat.

Dunakanyar napijegy

Tavasztól őszig mindössze egy napijegy megvásárlásával korlátlanul utazhattak a kirándulni vágyók a Dunakanyarban közlekedő MÁV-START, MÁV-HÉV, Volánbusz és MAHART járatokon, többek között a Budapest–Esztergom vasútvonalon is. A napijegyet, mellyel a Börzsöny, a Duna és a Pilis népszerű kirándulóhelyei váltak megközelíthetővé, a vasúti jegypénztárakban és a MÁV applikációban is megvásárolhatták az utasok. Tervezetten a jövő évi hajózási szezonban is elérhető lesz ez a kombinált jegy.

Új buszok

Idén 27 új járművel bővült a Volánbusz állománya a megyében. Az új buszokkal évente 1,8 millió utasunk számára tesszük biztonságosabbá, kényelmesebbé a szolgáltatásunkat. A modern buszok sokkal kevesebb károsanyagot bocsátanak a környezetbe.

Komárom és Révkomárom (Komárno) között közlekedik idén nyártól a Volánbusz első saját tulajdonú elektromos meghajtású, szóló autóbusza, amely alacsony belépésű, így könnyen fel- és le lehet szállni rá.