Mindenki tapasztalta már, hogy a téli időszakban a ruháink lassabban száradnak. Komoly problémát jelenthet emellett a fokozottan fellépő párásodás is. A téli benti ruhaszárítás következtében nem kevesebb mint 30%-kal is megnövekedhet a páratartalom a lakásunkban, ami tökéletesen megágyaz a penészgombáknak, a poratkáknak és a baktériumoknak. A penész pedig immunrendszerünk gyengítésével nemcsak a vírusoknak hoz létre kiváló táptalajt, hanem allergiás reakciókhoz is vezethet. Nem beszélve a fentieken túl arról, hogy akár napokat is kell várni, mire felvehetjük a tiszta ruháinkat. Ha mindennek ellenére is ragaszkodunk a kézi ruhaszárításhoz, akkor jó, ha tartjuk magunkat az alábbiakhoz: