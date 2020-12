20 alkalmi munka vidéki kisvárosban

Alkalmi munka azoknak a vidéki kisvárosiaknak, akik szeretnének egy kis keresetkiegészítést. Nincs olyan kisváros, ahol ezt a 20 munkát ne tudná végezni!

Sokan azt gondolják, hogy egy kisvárosban sokkal nehezebb alkalmi munkát találni, mint egy nagyvárosban, egy megyeszékhelyen vagy éppen a fővárosban. Pedig egyáltalán nem így van, csak egyszerűen más típusú munka lelhető fel egyik és másik településtípuson.

Nézzük, hogy milyen kategóriák közül válogathatunk, ha kisebb településen szeretnénk szert tenni egy kis mellékesre! Talán a legismertebbek az alkalmi munka, mezőgazdasági munka, a különböző kisegítő lehetőségek vagy éppen az oktatás. Ugyanakkor a különböző saját kézzel készített termékek vagy az állattartásból származó termékek értékesítése is jó pénzt tud hozni.

Szeretnénk azonban konkrétumot is mondani, egészen pontosan 20 olyan példát, ami közül válogatva biztosan találsz megfelelőt!

Mezőgazdasági kisegítő munkás

2. Autó, kisteherautó, futó bérbeadása

3. Fuvarozás, futár munka, költöztetés

4. Fotós munka esküvőkre, ballagásokra, családi rendezvényekre

5. Kézműves termékek készítése

6. Varrás, stoppolás, ruhák feljavítása

7. Házi sütésű sütemények és édességek készítése rendezvényekre, eseményekre

8. Korrepetálás

9. Segítség ház körüli munkálatokban

10. Gyermekfelügyelet

11. Alkalmi frizurakészítés nagyobb eseményekre

12. Informatikai szervizelő

13. Segédmunkás szakmunkás mester mellé

14. Hobbikertész, aki a megtermelt felesleges termékeit eladhatja

15. Nagymama híres befőttjeinek és lekvárjainak elkészítése, árusítása

16. Fordítási munka

17. Takarítás

18. Webfejlesztés, közösségi média marketing a helyi üzleteknek

19. Grafikusi munka

20. Bútorok renoválása

Itt a sok remek lehetőség, de nem tudod, hogyan is kezdj neki, hogyan hirdesd magad? Több felület is van, ahol ezt megteheted!

A Qjob például kifejezetten egy szakemberkereső portál, ahol feltüntetheted a referenciáid, ahol téged is megtalálhatnak és te is rábukkanhatsz egy-egy vevőre, megbízóra.

A Qjob mellett jó ha van egy saját közösségi média profilod, akár Facebook-on, akár Instagramon, ahol szintén a referenciamunkáidat tudod megmutatni a leendő megbízóidnak. Ami pedig a legjobb ismérve egy jó szakembernek, hogy a szomszédok egymás kezébe adják a telefonszámát. Ha igazán kiemelkedő vagy, sorra fognak jönni a megrendelések!

Ha tehát ha jól jönne egy kis plusz munka és pénz a szabadidődben, először is válassz területet, majd hozz létre egy profilt akár a Qjob oldalán, akár a közösségi média felületek egyikén és építsd fel az alkalmi munkádhoz szükséges profilod! Kezdj dolgozni és gyűjtsd be az elismerő szavakat és persze a hozzá tartozó pénzt!