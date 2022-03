Mint arról korábban beszámoltunk, nyolc nappal a választás előtt Jászberényben fórumozott Márki-Zay Péter. A városban a miniszterelnök-jelölt hívei mellett tiltakozók is megjelentek, pontosabban egy idős férfi arra kérte transzparensével a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, hogy ne akarjon katonákat és fegyvereket küldeni a háborúba – derül ki a szintén jelenlévő Bohár Dániel posztjából.

Amerikaiak MZP körül?

Érdekesség még, hogy ahogy az a felvételen is látható, egy magyarul alig beszélő hölgy szúrta ki először a háborúellenes tiltakozót a lakossági fórumon – írja a Mandiner.

A videón látszik, hogy a hölgy a „Nem. Köszönöm” mondaton kívül mást nem tud magyarul mondani.

A Mandiner információi szerint Márki-Zay országjárását amerikaik is kísérik.

A Mandiner megkereste Márki-Zay Péter csapatát, megkérdezték, meg tudja-e erősíteni értesülésüket. Az alábbi kérdésekkel fordultak a baloldal jelöltjéhez:

Mit reagálnak a felvételekre?

Valósak-e az információink arról, hogy egy külföldi, amerikai csapat kíséri az országjáráson?

Ki volt a felvételen látható nő?

Külföldi befolyás a baloldal kampányában

A baloldal kampányában egyébként más külföldi befolyásolási elem is tetten érhető, elég csak a Bajnaihoz köthető, DatAdat nevű cégre gondolni. A cégről az Index nyomán a Mandiner is megírta, hogy a baloldali előválasztást is befolyásolhatta, sőt, eldönthette Bajnai Gordon és köre azokon az adatelemzéssel és kampánytanácsadással foglalkozó cégeken keresztül, amelyeket egykori titkosszolgálati miniszterével, Ficsor Ádámmal hoztak létre. Az online adatbázis-építéssel foglalkozó vállalkozások egy részét tényleges jelenlét nélkül Észtországban jegyezték be. A cégháló létrehozásának célja az áprilisi választások eredményének befolyásolása lehet.

Mutatjuk a vágatlan felvételt

A Pesti TV riportere is készített videót, amelyen többek között az látható, hogy

az idős férfit fellökték, majd „Földet rá!” – kiabálták Márki-Zay hívei a háborúellenes idős férfinak.

Szürreális elem a felvétel kapcsán, hogy miután Márki-Zay Péter a színpadon többek között a „példamutató szeretetországról” beszél, hívei az idős férfit fellökik, egyikük, egy hölgy nevetve még azt is megjegyzi, hogy „reméli, felkamerázták”, majd több jelenlévő szájából is elhangzik a fentebb már idézett „földet rá!” kijelentés is.

Az esetről készült vágatlan felvételt az alábbiakban tekintheti meg:

