Zavarosan magyarázkodik Cseh Katalin (videó)

Rágalomnak nevezte Cseh Katalin a vele szemben felmerülő korrupciós ügyet. Mint ismeretes, már vasárnap megjelent egy rejtélyes videó, amit a bennfentes.net hozott nyilvánosságra, ebben egy maszkot viselő illető egy politikus lebuktatásáról beszélt. Ezt követően hétfőn újabb videó került nyilvánosságra, ami már uniós pénzekkel való visszaélést lebegtetett, kedden délelőtt pedig arról írt a bennfenetes.net, hogy

az érintett politikus nem más lehet, mint Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője.

Több mint 4,5 milliárd forint európai uniós támogatásról és 300 millió forintnyi állami közbeszerzésről van szó, amit Cseh Katalinhoz köthető cégek zsebeltek be. A Momentum sajtóosztálya álhírnek nevezte az ügyet, Cseh Katalin pedig közösségi oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre, de érdemben nem cáfolta azokat – ismerteti a Magyar Nemzet.

A politikus például azzal cáfolta a vádakat, hogy csak 2018 óta politizál aktívan és ebben az időszakban már nem ő vezette az érintett céget. Ennek ellenére a Mediaworks kérdésére már belezavarodott a válaszba és arról beszélt, hogy az egyetemi évei alatt is politizált. A Momentum politikusa kérdésre azt is elismerte, hogy ő maga is nyújtott be pályázatot az érintett cégen keresztül, ráadásul 2018-ban is.