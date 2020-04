Vizsgázik a Kárpát-medence a járvány alatt

Térségünk hatékonyabban kezeli a vírust, mint sok nyugati állam.

A Kárpát-medence országaiban – úgy tűnik – kevesebb áldozatot követelhet a koronavírus-járvány, mint a nyugat-európai államokban − írja a Magyar Nemzet.

Magyarország és a szomszédos államok járványügyi adatainak vizsgálatából az derül ki, hogy hamarosan mifelénk is megkezdődhet a biztonsági intézkedések enyhítése.

A kormányfő által „laboratóriumnak” tartott – pár héttel előttünk járó – Ausztriában már feloldhatták a korlátozások egy részét.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter – az akkori adatok alapján – a február 26-i kormányinfón még június–júliusra várta a koronavírus-járvány tetőzését. Az operatív törzs tegnapi sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos viszont már arról beszélt,

május 3. körül érhetjük el a maximális napi esetszámot, amit többnapos stagnálás követ majd, azután pedig elindul a megbetegedések számának csökkenése.

Orbán Viktor miniszterelnök többször is említette, hogy Ausztriára laboratóriumként tekint, hiszen nyugati szomszédunk a járvány korábbi – február 25-i – megjelenéséből és az Olaszországhoz való közelsége miatt földrajzi fekvéséből adódóan is alkalmas rá, hogy megfigyeljük, milyen intézkedések mennyire hatékonyan segítik a védekezést.

Szomszédunknál az elmúlt napokban már enyhíteni kezdték a járvány miatti korlátozásokat, így van arra remény, hogy a május 3-i tetőzésre vonatkozó becslés pontosnak bizonyul.

A kilencmilliós Ausztriában tegnapig 14 795 megbetegedést regisztráltak, és már közel egy hónapja csökkenőben van a napi megbetegedések száma. Ebből kifolyólag a korábban meredeken emelkedő, a nagyságrendi növekedést logaritmikus skálán megjelenítő járványgörbe szépen ellaposodott Ausztriában.

A Kárpát-medence országaiban az adatok szerint jobban sikerült a betegség megfékezése, mint Nyugat-Európában, és talán már nem kell olyan egészségügyi krízishelyzetre számítani, mint ami Olaszországban és Spanyolországban volt.

Szlovákiában tíz nappal később jelent meg a betegség, mint Ausztriában, és tegnapig 1173 megbetegedést regisztráltak. Északi szomszédainknak sikerült lelassítaniuk a vírus terjedését és a járványgörbét ellaposítaniuk, de még emelkedőben vannak a napi megbetegedések.

Ukrajnában 5710 megbetegedésről tudni eddig, de ott naponta négy-ötszáz esettel nő a dokumentált megbetegedések száma és – ennek megfelelően – a logaritmikus görbe is meglehetősen komolyan emelkedik. A közel húszmilliós Romániában 8936 megbetegedést regisztráltak, és még nem indult jelentős csökkenésnek a napi esetek száma. Az ottani logaritmikus görbe is emelkedőben van. Szerbiában is hasonló a helyzet, ott is emelkedik még a görbe, és a napi regisztrált esetszám is csak egy hete csökken.

Másik déli szomszédunknál viszont már április eleje óta egyre kevesebb megbetegedést regisztrálnak, így Horvátországban – ahol már február 25-én felütötte fejét a vírus – is bizakodásra okot adóan ellaposodott a görbe. Akárcsak Szlovéniában, ahol már március vége óta csökken a naponta regisztrált esetek száma, és az utóbbi napokban már csak húsz-harminc megbetegedést mutatnak ki az egészségügyi szakemberek. A Kárpát-medence államainak koronavírusra vonatkozó adatait megvizsgálva kirajzolódik, hogy a nyugatra fekvő országok már közelebb kerültek a járvány lecsengéséhez, mint a keletebbre fekvő államok, amelyekben úgy tűnik, nagyobb a baj.

A számok alapján reális lehet, hogy valóban május első felében tetőzzön a járvány Magyarországon. Hazánkban is látni már az alagút végét.

Bár még emelkedik a napi megbetegedések száma, de a kormány intézkedései­nek segítségével és a lakosság együttműködésének hála sikerült kontrollálni a betegség terjedését, így a logaritmikus görbe is egyre laposabb. A tegnapig regisztrált 1984 eset messze nem terhelte túl az egészségügyi rendszert, és minden remény megvan arra, hogy sikerül egészségügyi válsághelyzet nélkül átvészelnünk a koronavírus-járványt.

Eltérő sikerrel kezelik a válságot világszerte

Kiválóan vizsgázott járványkezelésből Dél-Korea. Az ötvenmilliós ázsiai országban már január 19-én megjelent a betegség, és azóta is csak 10 674 megbetegedés történt. Már március 3-a óta csökken a napi esetszám, és mostanában csak 20-30 új beteg van naponta. Ezzel szemben Amerikában tegnapig közel 760 ezer megbetegedést mutattak ki. Egész áprilisban napi mintegy harmincezer új esetet regisztrálnak, és a járványgörbe továbbra is emelkedik.

Olaszországban a korábbi apokaliptikus állapothoz képest javul a helyzet.

Folyamatosan csökken és a csúcson regisztrált 6600 beteghez képest mára nagyjából feleannyi az esetszám. A németeknél az április eleji csúcs óta folyamatosan és jelentősen csökken a napi esetszám. A 83 milliós lélekszámú országban így máig kevesebb a megbetegedés, mint a húszmillióval kisebb Itáliában vagy a 46 milliós Spanyolországban.

Népességarányosan Luxemburgban mutatták ki a legtöbb megbetegedést eddig.

A dúsgazdag államban a lélekszámhoz viszonyítva rengeteg tesztet végeztek el, és tegnapig 3550 beteget találtak a mindössze hatszázezer lakos között. Március eleje óta folyamatosan és jelentősen csökken a napi megbetegedések száma az országban. Egy másik Benelux államban sem sikerül megbirkózni a betegséggel. Az Európai Unió központjának otthont adó Belgiumban 39 933 beteget regisztráltak, és továbbra is jelentősen emelkedik a járványgörbe. Több mint ezer új beteget találnak naponta.

Borítókép: Gyógyszereket visz egy ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított izolációs teremhez az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben