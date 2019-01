Véres leszámolás történt Káptalanfán

Élettársa családtagjaira támadt, majd megölte magát egy osztrák férfi.

Csütörtök éjszaka élettársa szüleinek otthonába ment, konfliktusba keveredett, majd lőfegyverrel támadt a családra egy osztrák férfi.

Meghalt az apa, miután lelőtte a férfi – ezt nyilatkozta neve mellőzésével egy fiatalember a Veol helyszínre érkező munkatársának Káptalanfán. A férfi arról számolt be, hogy az illető valószínűleg a családot akarta lemészárolni, mert rálőtt az apa feleségére és egyik kislányára is, majd magával is végzett. Az anyát és a kislányt kórházba szállították.

A portálnak nyilatkozó fiatal azt is elmondta, hogy a család egyik lánya a bűntényt elkövető osztrák férfivel élt Ausztriában.

A Veol a helyszínen azt is megtudta, hogy a lövöldözéstől a közelben levő házhoz menekítették ki a gyerekeket.

Aradi Virág megyei rendőrségi sajtóreferens a helyszínen, pénteken hajnalban ismertette: az 57 éves osztrák férfi megjelent élettársa szüleinek káptalanfai otthonánál, ahol szóváltás után először tüzet okozott a háznál, majd rálőtt a bent tartózkodókra. A lövésektől a nő édesapja a helyszínen életét vesztette, édesanyja súlyosan, míg a nő és egyik húga életveszélyesen megsérült. A keletkezett tűzben megsérült a nő egy másik lánytestvére, sérüléseit a mentősök a helyszínen ellátták.

Az osztrák férfi végül saját magával is végzett

– közölte a szóvivő.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást – áll a Veol cikkében.