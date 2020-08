Várhatóan vissza fogja vonni a főváros a sávlezárásokat

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára valószínűnek tartja, hogy vissza fogja vonni a főváros a sávlezárásokat, amelyek „ellehetetlenítik a budapesti közlekedést.”

Az államtitkár hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy fogalmazott:

csak az a kérdés, hogy ezt mikor teszik meg, iskolakezdés előtt vagy pár nappal később, amikor kiderül, hogy nem működik.

Fürjes Balázs emlékeztetett: a Karácsony Gergelynek írt levelében arra kérte a főpolgármestert, hogy még az iskolakezdés előtt szüntesse meg a sávlezárásokat.

Az emberek a koronavírus-járvány miatt kerülik azokat a helyzeteket, amikor sok emberrel kell együtt lenniük, ezért

aki teheti, autóval közlekedik majd önmaga és a családja védelméért

– vélekedett az államtitkár, aki emiatt attól tart, hogy

a sávlezárások óriási dugókat, baleseteket okoznak majd Budapest legforgalmasabb útvonalain.

Hangsúlyozta: ráadásul, ha a több mint 10 éves átlagéletkorú autókat dugók és sebességhatárok lassítják, nő a légszennyezés és fokozódik a klímavészhelyzet.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy Karácsony Gergely előzetes konzultáció nélkül vezette be a sávlezárásokat. Most, egy „rosszul összerakott, gyors” kérdőívvel nem lehet helyettesíteni az előzetes konzultációt a budapestiekkel – értékelt Fürjes Balázs.

A parkolósáv helyett legyen kerékpársáv a Nagykörúton!

Fürjes Balázs hétfőn a Twitteren azt írta, a kerékpársávot úgy kell kialakítani, hogy a boltok töltését és a mozgáskorlátozottak parkolását továbbra is biztosítani lehessen.

Javaslatunk: a Nagykörúton lehet biciklisáv,a parkolósáv helyén.A boltok töltése,mozgáskorlátozott parkolás biztosítandó.A tanévkezdés előtt adják vissza az elvett sávot az autósoknak!Legyen előzetes,érdemi párbeszéd és szakmai hatástanulmány a parkolók helyetti kerékpársávról!

Az államtitkár azt kérte, hogy a tanévkezdés előtt adják vissza az elvett sávot az autósoknak, a parkolók helyetti kerékpársávról pedig legyen előzetes, érdemi párbeszéd és készüljön szakmai hatástanulmány.

Borítókép: biciklisek a fővárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án