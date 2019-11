Útlevél nélkül utazhatnak egymáshoz a szerbek, albánok és észak-macedónok

A három ország miniszterelnöke az úgynevezett mini schengeni övezet létrehozásáról egyeztetett Ohridban.

A jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia állampolgárai – egyebek mellett erről állapodott meg a három ország vezetője vasárnap Ohridban.

Aleksandar Vucic szerb elnök, Edi Rama albán és Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök az úgynevezett mini schengeni övezet létrehozásáról egyeztetett a tóparti városban. Megállapodtak abban, hogy legfeljebb két éven belül jelentősen megkönnyítik az emberek, áruk, szolgáltatások és a pénz forgalmát a térségben. Hozzátette: az a cél, hogy a korábbi összetűzéseket és gyűlöletet felváltsa a normális emberi viszonyok légköre.

Zoran Zaev szerint ez az első önállóan megindított kezdeményezés a Nyugat-Balkánon. Mint mondta, a kezdeményezést Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia indította, de a térség többi országát is szeretnék bekapcsolni.

A politikusok megállapodtak abban is, hogy olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyekkel csökkenthető a teherforgalmat érintő többórás várakozási idő, és egységes munkaengedélyeket vezetnek be, hogy megkönnyítsék a munkavállalást a térség országaiban. A tervek között szerepel az is, hogy a három ország honosítás nélkül elismerje a megszerzett okleveleket, ezzel is átjárhatóbbá válik a munkaerőpiac. Úgy vélekedtek, hogy az intézkedések bevezetése után a térség a befektetők számára is vonzóbbá válik.

A találkozón a meghívás ellenére nem vett részt Hashim Thaci koszovói államfő, aki a közösségi médiában tudatta, azért nem ment el Ohridba, mert véleménye szerint az ilyen regionális kezdeményezéseknek mindaddig nincs értelmük, amíg Szerbia és Bosznia-Hercegovina nem ismeri el Koszovó függetlenségét.