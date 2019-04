A vasárnapi merénylethullámot követően – melyben közel háromszázan vesztették életüket – hétfőn újabb robbanás rázta meg Srí Lankát. A Bors Online a BBC-re hivatkozva azt írja, egy colombói buszpályaudvar környékén, a Szent Antal templom közelében egy autóba rejtett bomba robbant fel hatástalanítás közben. A detonációt tehát a hatóságok idézték elő, a lakosság körében mégis hatalmas pánikot keltett.

Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5

