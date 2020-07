Továbbra is nagy ütemben terjed a járvány Amerikában

Az Egyesült Államok egyik déli tagállamban, Arizonában hétfőn meghaladta a százezret az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a floridai Miamiban pedig a járvány hétvégi fellángolását követően lezárták az éttermeket és a tornatermeket.

Az arizonai egészségügyi tárca hétfőn közleményben jelentette be a járvány áldozatainak számát, kiemelve, hogy a 101 ezer 471 fertőzött közül 62 ezren 44 évesnél fiatalabbak. Cara Christ, a tárca vezetője közölte azt is, hogy a 20-44 év közöttiek terjeszthetik a leginkább a fertőzést.

Miamiban és egész Miami-Dade megyében hétfőn átmeneti időre felfüggesztették az újranyitási terveket, miután a hétvégén Florida egész területén több mint 10 ezer új esetet regisztráltak.

Carlos Gimenez, a megye vezetője bejelentette: az éttermeken és a tornatermeken kívül ismét le kell zárni a báltermeket és a fitneszközpontokat, az autó-, és játékkölcsönzőket, és tilos nagy lélekszámú összejöveteleket tartani. Gimenez figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben az emberek nem tartják be az előírásokat, akkor meghosszabbíthatják Miami híres tengerparti strandjainak zárva tartását. A Miami melletti strandoknak ugyanis kedden kellene újranyitniuk. Floridában a járvány kezdete óta több mint 206 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.

A járvány új hulláma eddig megkímélte a korábban leginkább sújtott két keleti parti államot, New Yorkot és New Jerseyt. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a hétfői sajtóértekezletén haragosan reagált arra, hogy a hétvégén nagy tömegek népesítették be a New York városhoz közeli tengerparti strandokat úgy, hogy közben nem tartották be a társasági távolságtartásra vonatkozó javaslatokat. Hétfőn két amerikai egyetem – a massachusettsi Cambridge-ben lévő Harvard és a New Jersey állambeli Princeton városában található Princeton Egyetem – is bejelentette, hogy ősszel csak korlátozott mértékben nyitják meg campusaikat a diákok előtt, s ez valószínűleg mindkét szemeszterben így marad. A két egyetem egyelőre távoktatásra rendezkedik be.

A New Jerseyben lévő Rutgers Egyetem hétfőn szintén azt jelezte, hogy kurzusai nagy részét interneten tartják meg a 2020-2021-es tanévben.

Az Egyesült Államokban a koronavírus mind az 50 tagállamban jelen van, jelenleg eddig több mint 2 millió 800 ezer fertőzést regisztráltak

és a fertőzés következtében kialakult Covid-19 betegségben, vagy annak szövődményeiben több mint 122 ezren haltak meg.