Tovább pusztítanak az erdőtüzek Portugáliában

Enyhült vasárnapra a hőség Portugáliában, de az ország déli részén továbbra is erdőtüzek pusztítanak.

Portugália több részén is megdőlt a melegrekord a hétvégén az Afrika felől érkező hőhullám miatt, amely végigsöpört az Ibériai-félszigeten. A délnyugat-európai országban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 47 fokot is, szombaton a főváros, Lisszabon utcái kihaltak a 44 fokos meleg miatt. A portugál IPMA meteorológiai szolgálat maximum 42 fokot jósolt a vasárnapi napra a fővárosban, az ország keleti és belső részein pedig legfeljebb 44 fokos meleget. Az előrejelzések szerint „lehűlés” keddre várható, amikor is 40 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála.

Portugáliában 2003-ban mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 47,7 Celsius fokot. Az ország legtöbb térségében továbbra is vörös riasztás van érvényben.

Eközben harmadik napja tombolnak erdőtüzek Dél-Portugáliában, mindeddig több mint 100 hektár erdőséget perzseltek fel a lángok Algarve térségben.

A lángok ellen 800 tűzoltó, 130 katona és 12 repülőgép küzd.

Tavaly 114 ember halt meg erdőtüzekben Portugáliában, ezúttal azonban a hatóságok időben reagáltak, és mintegy száz embert evakuáltak a leginkább veszélyeztetett falvakból.