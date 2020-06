Törökországban ismét az ezerhez közelített a korábban lassuló járvány új fertőzöttjeinek a száma

Több helyen az emberek semmibe vették az egymás közötti távolság betartását.

Törökországban hétfőn négy nap után másodszor is ezerhez közeli értékkel, 989-cel emelkedett a korábban lassuló koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzéses eseteinek a száma – derült ki a Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott táblázatból, amely szerint a regisztrált fertőzöttek száma 171 121-re nőtt.

Az új esetek száma immár több mint három hete a stagnálás jeleit hordozza, május 18. óta ugyanis 786 és 1186 között ingadozik.

A mutató április 11-én 5138-nál érte el eddigi csúcspontját, majd május 20-án esett ezer alá, szombaton 878-on, vasárnap pedig 914-en állt.

A friss adatok szerint az elmúlt napban 19-en vesztették életüket a vírus okozta szövődményekben, így a halálos áldozatok száma 4711-re növekedett. Az elhalálozások üteme az április 19-ei 127-es érték óta fokozatosan csökken, bár szintén május 18. óta ugyancsak nagyságrendileg azonos szinten mozog, 18 és 34 között váltakozik. A szombati adat 21, a vasárnapi 23 volt.

Az intenzív ápolásra szoruló betegek száma ugyan valamelyest nőtt, 613-ról 625-re, a lélegeztetőgépre szorulóké azonban megint csökkent, 274-ről 261-re. A gyógyultak száma 3411-gyel 141 ezer 380-ra emelkedett, ők teszik ki tehát az összes eset több mint 82,5 százalékát. A 83 milliós országban a hatóságok eddig csaknem 2,38 millió vírustesztet végeztek el.

A kis-ázsiai ország május 4-étől „ellenőrzött társadalmi élet” elnevezéssel átlépett a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a maszkviselésre, a másfél méteres távolság betartására és a tisztálkodásra épül. A lazítások keretében nyitva tartanak egyebek mellett a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók, a fodrászatok, a szépségszalonok, a múzeumok, az óvodák, a szállodák és a strandok.

Megnyílt továbbá a személyforgalom előtt az összes korábban lezárt tartomány, és a legutóbbi hétvégén már a nagyvárosokban alkalmazott kétnapos kijárási tilalom sem volt érvényben.

Újraindult a belföldi légi közlekedés is, a nemzetközi légi járatokat pedig június 10-től fokozatosan indítják, Magyarországra például június 15-étől. A Törökországba érkezőket a repülőtereken tesztelni fogják, hogy megfertőződtek-e az új koronavírussal. A vizsgált emberek elérhetőségeit és tartózkodási helyét regisztrálják.

Az NTV török hírtelevízió hétfőn azt jelentette, hogy a tartományok június 1-jei megnyitása óta a legnépesebb városokból, köztük Isztambulból és Ankarából szinte özönlenek az üdülni vágyók Bodrum városába, az Égei-tenger partján fekvő népszerű turistaparadicsomba.

Ahmet Aras, Bodrum polgármestere azt közölte, hogy a település 170 ezres lakossága 300 ezerre ugrott, de előre láthatóan el fogja érni a 600-700 ezres szintet is.

Az NTV arról számolt be, hogy a strandokon lépni sem lehetett a tömegtől, és az emberek semmibe vették az egymás közötti távolság betartását. A televízió értesülése alapján Mugla tartományba, amelyhez Bodrum és sok másik üdülőváros is tartozik, mintegy 500 ezer autó lépett be az eltelt hét folyamán. Az emberek saját nyaralójukban vagy apartmanokban, esetleg bérelt kishajókon pihennek, szállodába kevesebben mennek.

Ömer Celik, a hatalmon lévő iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján aggasztónak ítélte az utóbbi napok „jeleneteit”. „Az, hogy meg tudjuk-e őrizni az eddigi eredményt, attól függ, hogy ezt követően miként cselekszünk” – mutatott rá.