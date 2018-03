Több mint 200 ezer gyerek jár egyházi fenntartású köznevelési intézménybe

A rendszerváltoztatás előtt mindössze tíz felekezeti - nyolc katolikus, egy református és egy zsidó - középiskola működhetett Magyarországon.

Az új épületszárnnyal és tornacsarnokkal bővülő Ciszterci Szent István Gimnáziumban Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán Székesfehérváron emlékeztetett arra, hogy éppen 70 éve, 1948-ban „zavarták el” az egyházi iskolákból a rendeket, egyházi fenntartókat és zárták be az intézményeket.

A ciszterci rend is így járt, ezért nagy elégtétel, hogy csak Székesfehérváron több száz gyerek járhat egyházi iskolába – tette hozzá.

Az államtitkár elmondta, hogy az intézmény a kormány 2,6 milliárd forintos támogatásának köszönhetően bővül, és remélhetőleg a város büszkesége lesz.

Vargha Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a szerdai ünnepélyes alapkőletétel egyben a jövő kezdete.

Azt kívánta a diákoknak, hogy nyújtson nekik is annyit az intézmény, mint neki, aki négy évig tanult az iskolában, majd később 10 évig tanított ott.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester közölte: az elmúlt napokban a The Financial Times csoporthoz tartozó, kéthavonta megjelenő üzleti kiadvány, az fDi Magazine a várost több szempontból is Európa tíz legjobban fejlődő gazdasági régiója közé sorolta.

Megjegyezte, hogy oktatás nélkül ez nem lenne elérhető és fenntartható, éppen ezért a ciszterci iskola bővítésén túl több tízmilliárd forint értékű iskolafejlesztés kezdődik a városban.

Elmondta: a ciszterci intézmény fejlesztésével egy időben megkezdődik a Vasvári Pál Gimnázium új épületének építése, valamint a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium épületeinek teljes felújítása. Dolgoznak a Teleki Blanka Gimnázium teljes felújításának előkészítésén is.

Bérczi Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság kormányzó perjele felidézte, hogy az iskolát a török kiűzése után, 1688-ban létesítették a jezsuiták, majd feloszlatásuk után, 1812-től a ciszterci rend vette át. Jelezte, hogy céljuk azóta sem változott, vagyis olyan képzést, nevelést adnak, amellyel „hitükben szilárd” ifjakat nevelhetnek.

Orosz Ágoston igazgató megemlítette, hogy az új épületrészre a megnövekedett létszám és a plusz testnevelésórák miatt van szükség.

Az MTI kérdésére elmondta: a támogatásnak köszönhetően nemcsak a tornacsarnok és a kétszintes, tíz tantermet magában foglaló épületszárny épül meg, hanem a régi épületben modernizálják a tantermeket, továbbá informatikai és nyelvi labort is kialakítanak. A tervek szerint a beruházás 2020-ra készül el.