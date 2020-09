Terepen is bemutatkoznak a Magyar Honvédség új harceszközei

A Bakonyban tartott nemzetközi hadgyakorlaton tűnt fel a Magyar Honvédség leendő gyalogsági harcjárműve. A német Rheinmetall által kifejlesztett, később Zalaegerszegen gyártandó Lynx (Hiúz) KF41-es harcjárműnek ez az első magyarországi bemutatkozása. A nemzetközi gyakorlattal párhuzamosan Tatán már az új Leopard 2-es harckocsikra képzik a személyzetet.

A Brave Warrior nemzetközi NATO-gyakorlaton mutatkozik be a Lynx harcjármű, melyet a német gyártó, a Rheinmetall cég szakemberei vezetnek majd – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium.

A lap azután fordult a tárcához, hogy a htka.hu haditechnikai témájú internetes lap fórum rovatában képek jelentek meg a honvédség leendő gyalogsági harcjárművéről, amint az a Bakonyban tartott gyakorlaton is részt vesz. A felségjelzés nélküli, gyári demó jármű egyszínű zöld festést visel. A Lynx KF41-es jármű fő fegyverzete a Lance elnevezésű toronyba telepített 30 milliméteres gépágyú, amelyhez 200 darab lőszert vihet magával.

A Brave Warrior 2020 elnevezésű nemzetközi gyakorlat első hetén közel ezerötszáz katona részvételével hajtották végre feladataikat a különböző fegyvernemek. A kiképzési rendezvény jó alkalom az együttműködésre mind a különböző nemzetek, mind pedig a fegyvernemek között. A feladatban a magyar katonák egyebek mellettt T–72-es harckocsikkal, BTR-ekkel, a szlovákok pedig BMP típusú gyalogsági harcjárművel, a románok TAB páncélozott szállító harcjárművekkel vettek részt. A Veszprém és Hajmáskér mellett található lő- és gyakorlótérre az amerikai 3. lövészhadosztály 15. lövészezredének 3. zászlóalja is áttelepült többek között M1 Abrams harckocsikkal és M2 Bradley gyalogsági harcjárművekkel.

A Lynx hadgyakorlaton való bemutatása érdekes lehet az amerikai katonák számára is, hiszen az általuk használt, még a hidegháború végén kifejlesztett Bradley-k lecserélése napirenden van az USA-ban, az egyik lehetséges váltótípus pedig a Rheinmetall harcjárműve.

A gyakorlat végén a gyártó által tartott harcjármű-bemutatón mutatkozik be a sajtó előtt a honvédség leendő lövészpáncélosa.

Mint ismert: Zalaegerszegen a Rheinmetall-lal közös vállalat fogja legyártani a Magyar Honvédség új, Lynx KF41-es gyalogsági harcjárműveit. A 700 milliárdos beszerzési programon belül mintegy 60 milliárd forintból épül meg a harcjárműveket gyártó üzem és húsz hektáros területen tesztpályát is kialakítanak mellé. A termelést 2023-tól kezdik meg, a világ egyik legmodernebb hadiüzeme a beszállítókkal együtt mintegy ötszáz embert foglalkoztat, és a gyártáson kívül fejlesztéssel is foglalkoznak majd. A honvédség a közelmúltban aláírt szerződés szerint 218 darab gyalogsági harcjárművet rendszeresít.

Közben a Gerecse is lánctalpak csikorgásától hangos. A tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. harckocsizászlóalja szeptember 22-én vezetési gyakorlaton vett részt a frissen beszerzett Leopard 2A4HU harckocsikkal az alakulat szomódi gyakorlóterén. A katonák az akadályelemek leküzdése mellett a harcjármű fegyverzeti eszközeinek és irányzó műszereinek a használatát is elsajátították. A honvédség 12 darab Leopard 2A4 felújított, részlegesen korszerűsített harckocsit szerzett be német készletből, eddig hat darabot adtak át a tatai alakulatnak. A tankok elsősorban a később érkező, a jelenleg a világ legmodernebb harckocsijának tartott Leopard 2A7+HU-ra való kiképzést segítik elő, ezekből 44 darab érkezik majd az alakulathoz. Szintén Leopard 2-es alvázra épített oktató, hídvető, műszaki mentő és akadályelhárító harcjárműveket is vásárolt a honvédség, összesen 18 darabot. A korszerű német tankokra való kiképzéshez az osztrák hadsereg is segítséget nyújt a Magyar Honvédségnek.