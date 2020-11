Támadás a sajtószabadság ellen – a szálak Gyurcsányhoz vezetnek (videó)

A rendszerváltás óta ilyen még nem fordult elő. A Fővárosi Önkormányzat alkotmányos jogokat sértve fizikai erővel akadályozza meg egy sajtótermék terjesztését.

A közterület-felügyelet járőrei több mint egy hete minden reggel

bilinccsel, könnygázzal, gumibottal felszerelkezve a budapesti aluljárókban körülveszik a Metropol című ingyenes napilap terjesztőit,

és közlik velük, hogy parancsuk van a lap terjesztésének megakadályozásra.

Magát az utasítást megdöbbentő módon Gyurcsány Ferenc egyik legfőbb bizalmi embere, korábbi személyi testőrparancsnoka adta ki. Handl Tamásnak hívják, néhány hónapja a DK-elnök személyes közbenjárására Karácsony Gergely őt nevezte ki a fővárosi közterület-felügyelők vezetőjévé. A Metropol és a sajtószabadság elleni hadműveletet ő maga irányítja.

Gyurcsány korábbi testőrparancsnoka olyan törvénysértő rendelkezés mögé próbál elbújni, amely miatt törvényességi felhívást kezdeményezett a Fővárosi Kormányhivatal.

A törvénysértő rendelet tervezete is Gyurcsány Ferenc legbelsőbb köreiben született meg. A szintén Gyurcsány jobbkezének számító Gy.Németh Erzsébetre bízták a jogi stróman szerepét, neki kellett megfogalmaznia a magyar alkotmány alapvető értékeit, a sajtószabadságot sértő rendelkezés szövegét. Gyurcsányék azt találták ki, hogy

csak akkor terjeszthető a budapesti utcán egy sajtótermék, ha abból minden egyes lapszámban 4 teljes oldalt kényükre-kedvükre a baloldal foglalhat le magának.

Aki ezt nem fogadja el, azzal szemben kényszerítő eszközökkel lépnek fel a közterületfelügyelők.

Fizikai erővel, bilinccsel, gumibottal megakadályozzák az ingyenes lap terjesztését,

büntetnek, közigazgatási hatósági eljárások tucatjait kezdeményezik. Sok milliós bírsággal fenyegetik a munkájukat végezni akaró terjesztőket nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy rájuk ijesszenek, hogy ne merjék terjeszteni a lapot.

Tiltakozik a Pesti Hírlap is

Az ingyenes lappiac másik szereplője, a Pesti Hírlap kiadója is azonnal tiltakozott a példátlanul jogsértő rendelkezés ellen. Milkovics Pál szerint elképzelhetetlen, hogy bárhol Európában hasonló igényeket támasszanak például a több nagyvárosban is megjelenő Metro újsággal kapcsolatban. „A Pesti Hírlap 12 oldalából 4 elvétele 33 százalékos tartalomveszteséget jelentene, a lap 16 oldalra bővítése pedig olyan áremelkedést jelentene, amit napi megjelenés mellett nem tudnánk kigazdálkodni”- fogalmazott. Milkovics kiemelte:

bízik benne, hogy a piac, illetve az olvasók dönthetik majd el, hogy érdemes-e egy lapnak megjelennie, nem pedig az önkormányzat vagy egy szakmai szervezet.

Törvénysértő, életszerűtlen, sérti a sajtószabadságot

Törvénysértőnek nyilvánította a kormányhivatal Karácsonyéknak az ingyenes lapokat ellehetetlenítő rendeletét,

amellyel kapcsolatban törvényességi felhívást is kibocsátottak a főváros felé. A rendelkezést az érintett lapok tulajdonosai, valamint a Magyar Újságírók Közösségének az elnöke is élesen bírálták. A jogsértő módosítás jelenleg a Pesti Hírlapot és a Metropolt érinti. Az utóbbit tulajdonló Mediaworks a kormányhivatal döntését követően nyilatkozatot nyújtott be a fővárosnak, amelyben jelezték, hogy nem tesznek eleget a négy oldal rendelkezésre bocsátásának, és továbbra is kérik a közterület-használati engedély megadását az újságtartók elhelyezésére, mert a kézből történő laposztás álláspontjuk szerint nem engedélyköteles.

Provokáció és politikai hisztériakeltés

Karácsonyék módosításának átgondolatlanságát, és életszerűtlenségét a Magyar Újságírók Közösségének elnöke, Lovas Dániel is élesen bírálta. Szerinte a rendelet inkább provokáció és politikai hisztériakeltés, semmint szakmailag megalapozott javaslat, s életbe léptetése a sajtószabadságba történő beavatkozási kísérletnek is minősülhet. Hargitai Miklós, a baloldali liberális MÚOSZ elnöke viszont nem meglepő módon úgy vélte, „nem kötelező” közterületen lapot terjeszteni, és szerinte semmi(!) gond nincs azzal, ha a terület fenntartója jogosult arra, hogy a sajtótermékek bizonyos felületeit a saját tartalmai számára biztosítsa.