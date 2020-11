Szlávik János: a teljes iskolazár az egészségügy tragédiája lenne

Ha bezárnák az általános iskolákat, akkor az összes szakdolgozó, nővér, fiatal orvos otthon maradna a gyerekkel, és ez tragédia lenne az egészségügy számára – mondta a szakember.

„Egy ember életében a legborzalmasabb élmény, hogy hiába vesz levegőt, nem kap eleget” – mondja Szlávik János infektológus. Hangsúlyozza: „Ez a vírus nem játék, még a közepesen súlyos esetek is arról panaszkodnak, hogy nagyon betegek és nagyon sokáig gyengék, hogy köhögnek, szörnyű tüneteik vannak”. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Mandinernek nyilatkozott.

Szomorú rekord született: a járvány kezdete óta november 6-án vesztettük el a legtöbb honfitársunkat koronavírusban, egy nap leforgása alatt 107-en haltak meg a fertőzés következtében. Az elmúlt 24 órában pedig 103 áldozatot követelt a Covid–19.

„Egyesek szerint még rosszabb számokra kell számítani, de majd meglátjuk” – mondta a Mandinernek Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Mint rámutat, a betegek átlagéletkora is folyamatosan emelkedik: míg nyár végén, ősz elején többnyire a fiatalabbak voltak érintettek, addig mostanra egyre idősebbek. Ezzel magyarázza, hogy az intenzív osztályokon is folyamatosan emelkedik a halottak aránya. Az elhunytak átlagéletkora jelenleg 76,1 év, de sajnos ez a szám is folyamatosan nő. A járvány tetőzése kapcsán Szlávik bizonytalan: mint mondja, eddig úgy gondolta, novemberben lesz a plató szakasz (amikor már nem emelkedik tovább, hanem egy szintre beáll az új fertőzöttek száma), ám most már azt mondja, hogy „senki nem tudja megmondani, mi lesz”.

Az ijesztő számokat látva lépett a kormány is: az Operatív Törzs hétfő reggeli ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök szigorításokat jelentett be közösségi oldalán. Ezek közül a legfontosabbak: este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom lesz, minden gyülekezés tilos, az éttermek és a szabadidős létesítmények bezárnak, az üzletek pedig este 19 óráig tarthatnak nyitva, a sportmérkőzéseket zárt kapuk között lehet megrendezni, digitális tanrendet vezetnek be nyolcadik osztály felett. Az országgyűlés megszavazta a tizenöt napra hirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását, így tehát a szigorítások kedd éjféltől lépnek életbe.

Szlávik a szigorításokról szólva közli, minden ilyen intézkedés minimum két hét után érezteti hatását, így nehéz erről még bármit is mondani.

A szakember nagyon nem iskolabezárás-párti, nemcsak azért, mert ez a vírus gyerekekre a legritkábban veszélyes, hanem azért is, mert ha „bezárnák az általános iskolákat, akkor az összes szakdolgozó, nővér, fiatal orvos otthon maradna a gyerekkel, és ez tragédia lenne az egészségügy számára”. A szülőknek azt üzeni, ne a gyerek miatt aggódjanak, hanem maguk és a nagyszülők miatt.

Ami a kórházi kapacitásokat illeti, az egészségügyi rendszer kezdi elérni teljesítőképessége határait, a lap információi szerint az első három kijelölt kórház – a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és az Észak- Közép Budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő – infektológiai fekvőbetegosztályai már régóta teljesen tele vannak, az intenzívosztályok is majdnem, a vidéki kórházak pedig folyamatosan nyitják az új részlegeket. Müller Cecília tisztifőorvos november 9-én bejelentette: az ágyak 60 százaléka foglalt.

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere tegnap elrendelte: minden egészségügyi intézmény lépjen be a koronavírus betegellátásba, keddtől 77-re nő a koronavírusos betegeket fogadó intézmények száma Magyarországon az emberi erőforrások miniszterének rendelkezése alapján.

Az intézmények leterheltségéről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt péntek reggel a Kossuth rádióban, ahol elmondta, hogy „december 10-én 4480 intenzív ágy kellhet, itt van a teljesítőképesség határa”.

Müller Cecília november 6-án bejelentette: a halasztható beavatkozásokat felfüggesztik. Ezt az intézkedést egyébként a Magyar Orvosi Kamara már régóta javasolta a kormánynak, arra hivatkozva, hogy egyre több a járványgóc az intézményekben, és annak semmi értelme, hogy olyanok fertőződjenek meg a vírussal, akik halasztható beavatkozás miatt érkeztek az egészségügyi intézménybe.