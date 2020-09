Színművészeti kuratóriuma: az egyetem leköszönő vezetésének nem célja az intézmény színvonalának növelése

Felszólítja a Színművészeti kuratóriuma az egyetem lemondott, de távozni nem akaró vezetését, hogy az általuk szervezett politikai nevelőtábor lelepleződése után biztosítsák az oktatást.

Közleményt adott ki a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma, melyben felszólítják az egyetem lemondott, de távozni nem akaró vezetését, hogy az általuk szervezett politikai nevelőtábor lelepleződése után biztosítsák az oktatást – írja az Origo.

Közleményükben azt írják:

„A Színház- és Filmművészetért Alapítvány létrejötte óta megtett valamennyi lépése jogszerű és törvényes volt, és ez a jövőben sem lesz másként! A kuratórium munkájának célja, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen az oktatás a lehető legmagasabb színvonalon, a művészi szabadságot megtestesítve, a múlt és a jelen ismereteivel felvértezve olyan tudást nyújtson, mely megfelel a hazai és nemzetközi szakma elvárásainak, mindezt a hazai jogszabályi keret maradéktalan betartása mellett. Ennek megvalósulása érdekében számtalanszor javasoltunk párbeszédet és kínáltunk együttműködést az egyetem lemondott vezetésének, eredménytelenül.

Mára az is világossá vált, hogy az egyetem leköszönő vezetésének nem célja az intézmény színvonalának növelése, nem célja a hallgatók prosperáló jövőjéhez való hozzájárulás megteremtése, hiszen a regnáló vezetés minden tette a káosz megteremtésére és a további feszültség kialakítására irányul. Ezzel szemben a fenntartó célja és felelőssége, hogy a lemondások mellett is biztosítsa az egyetem működését. Az SZFE élén jelenleg provizórikus, már lemondott vezetés áll, s emellett a szenátus is felállt egy olyan szituációban, amikor szenátusi választást tartani lényegében lehetetlen. Fontos leszögezni, hogy ezt a helyzetet nem a modellváltás vagy a kuratórium idézte elő! A Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma ezért határozottan felszólítja az SZFE önszántából leköszönt, de láthatóan távozni nem akaró vezetését, hogy a politikai nevelőtábor megszervezése és annak lelepleződése után végre fejezze be a közjátékot, biztosítsa az oktatást, és tegyen meg mindent az SZFE polgárai biztonságának szavatolása érdekében a járványhelyzet során!”