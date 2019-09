Szili: a gyermek nemcsak a család, hanem a nemzet kincse

A gyermekvállalás pedig a közösség szolgálata – jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Zselízen, ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi magyar óvoda és bölcsőde átadásán vasárnap.

A mintegy felerészt magyarok lakta Alsó-Garam menti településen vasárnap a Mózeskosár Református Bölcsőde és a Cimbora Óvoda új épületét adták át. A rendezvényen a miniszterelnöki megbízott a napokban Budapesten tartott demográfiai csúcson elhangzott megállapításokat felidézve, a gyermekvállalás fontosságáról beszélt.

„A gyermekvállalás a közösség szolgálata” – jelentette ki Szili Katalin. Kifejtette:

ahogyan a kisebb család is a gyermek által lesz teljes, úgy a nagyobb közösség, a nemzet is csak a gyermekekkel teljesedik ki és lesz élő.

„A gyermek nemcsak a család, hanem a nemzet kincse” – hangsúlyozta Szili Katalin. Hozzáfűzte: a gyermek egyben a közös jövő záloga is, amelyért a közös hitvalláson túl a kormány felelősséggel teszi dolgát a hétköznapokban.

A miniszterelnöki megbízott az új oktatási-nevelési intézményekről szólva azt mondta: az új bölcsőde avatása gondoskodás a jövőről, a folytatásról, ugyanakkor annak a pozitív üzenetnek a hordozója is, hogy érdemes gyermeket vállalni, még ha ez a hétköznapokban sokszor küzdelmet és lemondást is jelent a szülőnek. Megjegyezte: a szülői szeretet a szeretet legnemesebb fajtája, s arra a gyermekeket is meg kell tanítani, mivel az a nemzet megmaradásának kulcsa is. Rámutatott: a magyar államnak köszönhetően 2016-től zajló Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program olyan komoly struktúrát épít, amely a nemzet- és demográfiapolitika szempontból is stratégiát jelent helyi és Kárpát-medencei szinten egyaránt.

Az új magyar óvodát és bölcsődét Zselízen a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében nyújtott, közel 1 millió euró összegű támogatásnak köszönhetően sikerült megépíteni.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program három ütemében 47,6 milliárd forintot fordítanak az óvodai és bölcsődei rendszer megújítására Kárpát-medence szerte. Ebből az összegből 13,1 milliárd forint jut a Felvidékre, ahol 155 egyházi illetve önkormányzati fenntartású intézményt, óvodát és bölcsődét újítottak és újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek. A Felvidéken a program keretében már felújított intézmények száma százhúsz körül van és ütemszerűen halad a teljesen újak építése is.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében, illetve 2017-ben hagyta jóvá a magyar kormány. A program, amely részben követi, részben pedig párhuzamosan fut a magyarországi óvoda és bölcsőde fejlesztési programokkal, Trianon óta a határon túli óvodákat célzó legnagyobb befektetés.