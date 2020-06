Szijjártó Péter: Szerbia sikere Magyarország érdeke is (videó)

A két ország kulcspozícióban van itt, Európa közepén, ebből pedig mindkettejüknek profitálnia kell – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban szerb kollégájával, Ivica Dacic külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatójukon.

Szijjártó Péter szerint a világjárvány megmutatta, hogy a szerbek és a magyarok szoros egymásrautaltságban élnek itt, Közép-Európában, hozzátette, a világjárvány ideje alatt ez a kapcsolat csak tovább erősödött. Megköszönte Szerbia támogatását, amelyet a magyar állampolgárok hazatérésében nyújtott a járványidőszakban, illetve a határok gyors megnyitását, hangsúlyozva, hogy Szerbia volt az első ország, amellyel elsőként megtörtént a határok újranyitása.

Az egészségügyi védekezés után most jön a gazdasági védekezés időszaka, és ha ennek során szorosan együttműködünk, komoly sikereket hozhat mindkét ország számára – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: földrajzi fekvése miatt Szerbia és Magyarország kulcspozícióban van itt, Európa szívében, ebből pedig profitálniuk kell, ezért a következő hónapok és évek a nagy közös infrastruktúrafejlesztésekről szólnak majd a két ország együttműködésében.

Felújítjuk a Belgrád és Budapest, a Szabadka és Szeged közötti vasútvonalat, és új gázvezetéket építünk, amely a Török Áramlat nevű gázvezetékből szállít majd gázt Közép-Európába – közölte a tárcavezető, hozzátéve, jövő év végétől évi 6 milliárd köbméternyi gázszállítási kapacitással rendelkezünk Szerbiából Magyarország irányába, és ez a kapacitás a következő években majdnem 10 milliárd köbméterig bővül.

„Szerbia sikere Magyarország éreke is. Minél jobban teljesít Szerbia, annál jobb az nekünk. Részben a vajdasági magyarok miatt, részben amiatt, mert a két ország gazdasága szorosan összefonódott”

– fejtette ki Szijjártó Péter, megjegyezve, hogy a két ország kereskedelmi forgalma tavaly már meghaladta a 2,5 milliárd eurót. Tájékoztatott arról, hogy a magyar kormány kilenc magyarországi vállalat szerbiai beruházásához összesen 9,1 milliárd forintnyi támogatást adott a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az építőipar területén, péntektől pedig újabb pályázati lehetőség lesz elérhető 25 milliárdos keretösszeggel, amelyből a szomszédos országokban megvalósítandó magyar beruházásokat támogatja a kormány.

Az előttünk álló hétvégén esedékes szerbiai választásokról szólva arról beszélt a külügyminiszter, hogy a magyar kormány a jelenleg is kormányzó koalíciónak „szurkol”. Egyrészt mert ennek a koalíciónak részese a vajdasági magyarokat képviselő magyar párt, másrészt mert a magyar kormány ezzel a kormánykoalícióval tudta „történelmi jelentőségű barátsággá” alakítani Szerbia és Magyarország viszonyát. Úgy folytatta: „ez az egyik legfontosabb nemzetpolitikai teljesítmény, amelyet az elmúlt években mi magyarok és szerbek, szerbek és magyarok közösen tudtunk tenni az asztalra”.

Ivica Dacic szerb külügyminiszter megköszönte mindazt a támogatást, amelyet Magyarország Szerbiának nyújtott az európai integráció folyamán, de a koronavírus-járvány idején is. Mint mondta, a magyar külügyminiszter mindig is Szerbia európai integrációjának leghangosabb szószólója volt. Kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország, valamint a szerb és a magyar kormány kapcsolata kiemelkedő, de a szerb kormány nagyon jó kapcsolatokat ápol a vajdasági magyarság legfontosabb pártjával, a Vajdasági Magyar Szövetséggel is.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint szerb kollégája, Ivica Dacic külügyminiszter belgrádi tárgyalása 2020. június 17-én