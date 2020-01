Szijjártó Péter: az ENSZ-nek fel kell lépnie a közel-keleti feszültség csillapítása érdekében

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a szervezetnek hozzá kell járulnia az iráni-amerikai konfliktus mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Erről csütörtökön New Yorkban, a világszervezet fennállásának 75. évfordulója alkalmából rendezett nyílt vitán beszélt.

Felszólalásában a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországot egyértelműen aggodalommal töltik el a térségbeli fejlemények, az ország abban érdekelt, hogy ne eszkalálódjon a régiót terhelő konfliktus.

Szijjártó Péter kiemelte:

a kormány azt várja el az ENSZ-től, mint a béke és a biztonság globális garantálásért felelős legnagyobb nemzetközi szervezettől, hogy „végre ne a migráció fogadatlan prókátoraként lépjen fel, hanem azzal foglalkozzon, ami valóban a dolga, és az alapokmányban rögzített elveknek megfelelően nyújtson segítséget abban, hogy a feszültség ne váljon súlyosabbá”.

A tárcavezető szerint három fő szempontot kell figyelembe venni. Először is azt, hogy a Közel-Kelet és Európa biztonsága szorosan összefügg egymással, bizonyos kedvezőtlen fejlemények a migrációs nyomás erősödését eredményezhetik, márpedig ezt el kellene kerülni. Emellett rendkívül fontos a terrorizmus elleni globális küzdelem folytatása, illetve a nukleáris fegyverek terjedésének megelőzése is. Szijjártó Péter később Pham Binh Minh vietnami és Urmas Reinsalu észt külügyminiszterrel, illetve Vlagyimir Voronkov főtitkár-helyettessel is kétoldalú megbeszélést fog folytatni. Jelenleg Vietnam adja az ENSZ Biztonsági Tanácsának soros elnökségét, Észtország pedig jövő év közepéig tagja a testületnek.