Sok helyen 10 fokkal is hidegebb van a sokévi átlagnál

A sokéves átlagnál lényegesen, helyenként több mint 10 fokkal alacsonyabbak a most mért és a következő napokban várható nappali legmagasabb és az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékleti értékek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Adataik szerint a sokévi átlag – harminc évet átfogó, 1981-2010 közötti időszak – szerint februárban országosan a havi átlagos minimum mínusz 2,9 fok, míg a havi átlagos maximumhőmérséklet plusz 4,8 fok. Február utolsó napjaiban a napi minimumhőmérsékletek sokévi országos átlagban jellemzően mínusz 2 fok körül alakulnak. A nappali legmagasabb hőmérsékletek meghaladják a plusz 6 fokot.

A februári méréseket tekintve legutóbb 2012 februárjában volt „zord” hideg, akkor a havi középhőmérséklet Magyarország egész területén fagypont alatti volt: az értékek mínusz 9 és mínusz 1 fok között alakultak. A tartós hótakaró fokozta a lehűlést. A komoly mínuszok kialakulásához ez a jelenlegi időjárási helyzetben is hozzájárul a hóval borított helyeken – jegyezték meg.

A 2012-es februárnál is hidegebb volt a tél záró hónapja 1985-ben és 2003-ban. Országosan, a legutóbbi évtizedeket tekintve, a leghidegebb három február 1929-ben, 1940-ben és 1956-ban volt.

A meteorológiai szolgálat összegzése kitér arra is, hogy a februári középhőmérséklet 1901-től 1,6 fokos emelkedést mutat. Ezzel együtt a hideg hőmérsékletekkel kapcsolatos szélsőségek februárban is csökkentek. Példaként említették, hogy a múlt század elejétől országos átlagban három nappal kevesebb olyan februári nap van, amikor a napi maximumhőmérséklet 0 fok alatt marad. Ugyanakkor, miként a múlt év januári és a mostani hideghullám is jelzi, a melegedő tendencia ellenére a régiónkban időről időre előfordulnak a szokásosnál jóval hidegebb periódusok.

Budapesten a február utolsó napjaitól március elejéig terjedő egyhetes időszakokat (február 24. és március 2. között) vizsgálva a minimumok tekintetében az 1963-as volt eddig a leghidegebb. Akkor mínusz 10,2 fok volt az átlagos minimumérték. A nappali maximumhőmérsékletek 1986-ban voltak a legalacsonyabbak, akkor mínusz 2,3 fok volt az átlagos maximum az említett egyhetes periódusban.

Budapesten az ezredforduló óta 2005-ben volt a tél utolsó és a tavasz első napjaiban jóval hidegebb a szokásosnál, akkor mínusz 2,1 fok volt az átlaghőmérséklet – írta a meteorológiai szolgálat.

Legutóbb országosan komoly hideghullám 2017. január 5-11. között alakult ki. Akkor az átlagos minimumhőmérséklet mínusz 12,4, míg az átlagos maximum mínusz 3,7 fok volt a hét nap során. Akkor harmincéves hidegrekordok dőltek meg. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 28,1 fok volt, amit Tésán mértek.

Az 1901-től vezetett mérések óta a hőmérsékleti abszolút minimum mínusz 35 fok, amelyet 1940. február 16-án mértek Miskolc-Görömbölytapolcán. Szintén 1901 óta a legalacsonyabb napi maximumhőmérsékleti rekordot 1942. január 24-én Szarvas-Bikazugban mérték, ahol a legmelegebb órában is mínusz 22,4 fok volt – olvasható az összegzésben.

A meteorológiai szolgálat már múlt pénteken azt írta: több napon át nem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet, éjszakánként országszerte mínusz 10, helyenként mínusz 20 fok alá hűl a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző kritériumai alapján elsőfokú (citrom) figyelmeztetést akkor adnak ki, ha az adott megyében mínusz 15 fok alá csökken a hőmérséklet. Másodfokú (narancs) figyelmeztetést akkor adnak ki, ha a megyében mínusz 20, míg harmadfokú (piros) figyelmeztetést akkor, ha mínusz 25 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

A rendkívüli hideg miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma múlt szombat déltől „vörös kód” riasztást léptetett életbe. Extrém hideg esetén a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek, amennyiben a diszpécserszolgálat azt jelzi, hogy a hajléktalanokat ellátó rendszer az adott szükségletű hajléktalant nem tudja fogadni.

A havazás és a hófúvás veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

