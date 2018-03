Ron Werber faképnél hagyta az LMP-t

Az LMP eddig nem kívánt nyilatkozni a távozás okairól, ugyanakkor megköszönték Werber eddigi munkáját. Ő volt a szocialisták emlékezetes 2002-es gyűlöletkampányának levezénylője.

Ron Werber nélkül folytatja az LMP választási kampányát, mivel a gyűlöletkampányokban jeleskedő médiaszakember otthagyta Szél Bernadették ökopártját – olvasható a Pesti Srácok cikkében.

Sajtóértesülések szerint az LMP nem kívánt nyilatkozni a távozás okairól, ugyanakkor megköszönték Werber eddigi munkáját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hírt megerősítette Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője is, hangsúlyozva, Ron Werber távozása nem érinti a választási kampányt, mivel Werber pusztán tanácsokat adott, nem volt döntési helyzetben. A távozást ugyanakkor nem indokolta meg.

Ron Werber elsősorban Ungár Péter elnökségi taggal tartotta a kapcsolatot és dolgozott a párt kampányán. Werber, aki 2017 októbere óta dolgozott az LMP-nek, azzal lett ismert a magyar közéletben, hogy ő vezényelte az MSZP-t az emlékezetes 2002-es gyűlöletkampányban.

A 888.hu arra is emlékeztetett, hogy korábban több kérdés is felmerült a kampányguru és a párt kapcsolatát illetően. Ron Werber ugyanis sokáig szerződés és honorárium nélkül adott kommunikációs tanácsokat az LMP-nek. Pedig a kampányguru ismerői szerint Werber nem az a fajta ember, aki fizetség nélkül elvállalna egy ilyen munkát. 2017 ősze óta azonban hivatalossá vált a két fél közötti kapcsolat – írta a 888.hu, hozzátéve: szerintük nagy valószínűséggel „a párt lejtmenete” is közrejátszhatott a távozásban.