Rettentően megugrott a tengeren átkelő illegális migránsok száma (videó)

Az idei év első kilenc hónapjában már több mint kétszer annyi illegális bevándorló kelt át a La Manche-csatornán Nagy-Britanniába, mint 2020-ban.

Egyre nagyobb a Franciaországból Anglia felé irányuló migrációs nyomás, a BBC cikke szerint az idén már kétszer annyian keltek át a két országot összekötő La Manche-csatornán, mint a tavalyi évben összesen, pedig még csak kilenc hónap telt el 2021-ből – írja a V4NA.

Szeptember 26-án újabb 669 fő kelt át a tengeren 22 csónakon, ezzel az idén a csatornát átszelő illegális migránsok száma 17 063-ra emelkedett, ami több mint a kétszerese a tavaly regisztrált 8460 illegális migránsnak.

Különösen mozgalmas volt a szeptember, mivel csak ebben a hónapban 4638 illegális migráns kelt át a tengeren, összesen 160 hajó fedélzetén Franciaországból Angliába.

A két ország között az utóbbi időben rengeteg diplomáciai feszültséget okozott a migrációs helyzet.

The number of migrants who have crossed the English Channel so far this year is now double the entire total for 2020. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 28, 2021

A brit és a francia belügyminiszter júliusban megállapodott arról, hogy London és Párizs közösen lép fel az egyre nagyobb méreteket öltő migránsáradat ellen: az Egyesült Királyság 2021-ben és 2022-ben 62,7 millió eurós támogatással segíti Franciaországot, hogy megfelelő felszerelést tudjanak beszerezni az illegális bevándorlás ellen folytatott küzdelemhez. A francia belügyminisztérium pedig arra tett ígéretet, hogy megnöveli a part mentén járőröző rendőrök számát.

Visioconférence avec mon homologue britannique @pritipatel pour signer un accord historique ! Le Royaume-Uni s’engage á verser 62,7 millions d’euros pour lutter contre l’immigration clandestine trans-Manche.

🤝 Un vrai travail en commun franco-britannique👇 pic.twitter.com/CBT6noIYNu — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2021

Priti Patel brit belügyminiszter a nyáron jelentette be az úgynevezett Borders Bill törvényjavaslatot, melynek célja az illegális migráció visszaszorítása. A New Plan for Immigration bevándorlási terv részeként lehetővé tenné az embereket kizsákmányoló embercsempész bandák nyomon követését, valamint szigorúbb büntetéssel megakadályozná az illegális belépést az Egyesült Királyság területére. A brit hatóságok az illegális migránsokra és az őket segítő embercsempészekre kiszabott büntetésen is sokat szigorítottak, hat hónapról négy évre emelték az engedély nélkül Nagy-Britanniába belépő migránsok büntetését, míg az embercsempészekre 14 év helyett életfogytiglani szabadságvesztés várhar.

A brit belügyminisztérium úgy véli, hogy a New Plan for Immigration elnevezésű bevándorlási tervvel sikerül megállítani a bevándorlók életét veszélyeztető csempészeket.

„I think they’re the real villains in all of this.” 🇬🇧 law enforcement agencies are on the front line witnessing the human misery created by criminal gangs. Our #NewPlanForImmigration will break the business model of the people-smugglers endangering migrant lives. pic.twitter.com/e2rjJ1sATv — Home Office (@ukhomeoffice) July 28, 2021

A történtekről beszámoló Valeurs actuelles nevű francia hetilap információi alapján az elmúlt hétvégén a Franciaország északi részén lévő Nord-Pas-de-Calais megyében 197 migránst tartóztattak le a francia hatóságok, ám ez jócskán elmarad a brit várakozásoktól. A francia lap szerint azért ugrott meg ilyen mértékben a tengeren átkelő migránsok száma, mert az utóbbi időben sokat szigorítottak a szárazföldi útvonalak ellenőrzésén.

Az egyre fenyegetőbb migránsáradatra felfigyelt Nigel Farage brit politikus is, aki a Twitteren tett közzé egy videófelvételt a Kent partjainál kikötött csónakokról érkező illegális bevándorlókról, megjegyezve, hogy a felvételen nem látja azokat a nőket és gyerekeket, akikről a médiában beszélnek. Valóban, a felvételen egytől egyig életerős fiatal férfiak láthatóak.