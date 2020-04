Óva inti Európát a korlátozások gyors enyhítésétől a WHO

„Európa továbbra is a járvány gócában van, és egyrészt van okunk arra, hogy optimisták legyünk, másrészt viszont nagyon is megvan az okunk az aggodalomra” – mondta egy sajtótájékoztatón Hans Kluge, a WHO európai igazgatója, aki megjegyezte, hogy a járvány által leginkább sújtott 10 ország közül hét az európai térségben található.

Óva intette szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kormányokat attól, hogy túl hamar oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. A WHO regionális igazgatója szerint „hosszú út áll még előttünk ezen a maratonon", és – mint mondta – nem most van itt az ideje annak, hogy elkezdjünk enyhíteni a közösségi távolságtartásra vonatkozó szigorú korlátozásokon, amelyek segítettek megfékezni a vírus terjedését. Hans Kluge, a WHO európai igazgatója megjegyezte, hogy a járvány által leginkább sújtott 10 ország közül hét az európai térségben található. Kluge kiemelte Spanyolországot, Olaszországot és Németországot a járvány terjedésének lassulásával kapcsolatban, és elmondta, hogy haladást sikerült elérni Ausztriában, Hollandiában és Svájcban. Azonban aggodalmát fejezte ki a koronavírus-fertőzéses esetek növekvő számával kapcsolatban egyebek között Törökországban, Izraelben, Svédországban, Finnországban és Ukrajnában. Világszerte szerda este 1 464 852 volt a fertőzöttek, 83 615 a halálesetek és 308 757 a gyógyultak száma. Járványkörkép Olaszországban az elmúlt napban csökkent az új halálesetek száma, a diagnosztizált fertőzötteké viszont nőtt. Az 552 új halálesettel a halálos áldozatok száma elérte a 17 669-et – közölte szerda este a polgári védelem. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt 1195-tel emelkedett az egy nappal korábbi 880-hoz képest. Ez az ötödik egymás utáni nap, hogy egyetlen beteg sem került az olaszországi kórházak intenzív osztályaira. A járvány miatt lezárták az olasz kikötőket a migránsokkal érkező NGO-hajók előtt. Görögországban a Ritszona menekülttábor után a Malakasza tábort is karantén alá vonták, mert a létesítmények 28 lakójának szervezetében kimutatták a koronavírust. Az új koronavírus okozta betegség miatt intenzív osztályon kezelt Boris Johnson stabil állapotban van és reagál a kezelésre. A brit kormányfőt vasárnap este vitték kórházba, és hétfő este került az intenzív osztályra. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Nagy-Britanniában eddig 232 708 szűrést végeztek és 60 734 páciens szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt 5492-vel nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az előző este zárult 24 órában 938 beteg halt meg; ezzel a járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma 7097-re emelkedett. Ez volt az eddigi legmagasabb napi halálozási szám a nagy-britanniai adatok rendszeres közlésének kezdete óta. A tervezettnél előbb hazatér Franciaországba a Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó az Atlanti-óceánról, miután a fedélzetén mintegy negyven tengerész a koronavírus enyhébb tüneteit mutatja – közölte szerdán a francia hadügyminisztérium, egy héttel azután, hogy a Theodore Roosevelt amerikai repülőgéphordozó-hajón tört ki a koronavírus-járvány. Franciaországban a Johns Hopkins egyetem adatai szerint szerda este több mint 110 ezer fertőzöttet és több mint 10 ezer halálesetet tartottak számon. Elérhette az egymilliót a SARS-CoV-2 vírusra végzett tesztek száma Németországban a szövetségi kormány szerdai becslése szerint. A negatív eredmények aránya meghaladja a 90 százalékot. Az egészségügyi tárca arról is tájékoztatott, hogy nagyjából tízezer ágy van még szabadon a kórházak és klinikák intenzív osztályain a Covid-19 súlyos eseteinek kezelésére. Németországban az igazolt fertőzöttek száma megközelíti a 110 ezret, a haláleseteké meghaladta a kétezret. Ausztriában egymást követően már az ötödik napon csökken a vírusi okozta megbetegedésben szenvedők száma, míg kedden még 8043, addig szerdán 7890 embert tartottak nyilván. Eddig összesen 12 824-en fertőződtek meg koronavírussal az országban. A betegségnek 227 halálos áldozata van. Csehországban sikerült megakadályozni a koronavírus-járvány ellenőrizetlen terjedését, ezért az ország megkezdheti a felkészülést a normális élethez való visszatérésre – jelentette ki szerdai prágai sajtótájékoztatóján Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter. A tárca jelenleg azzal számol, hogy április végén a fertőzöttek száma mintegy 10 600 körül alakul, holott a korábbi becslések 14 200 fertőzöttről beszéltek. Szlovákiában több mint kétszeresére nőtt az előző naphoz képest az új diagnosztizáltak száma, a 101 új esettel 683 fertőzöttet tartanak nyilván, a betegségnek 2 halálos áldozata és 13 gyógyultja van. Ukrajnában rekordot döntött a fertőzöttek és áldozatok napi növekedésének száma, a kormány a karantén meghosszabbítását tervezi. Az elkövetkező két-három hét döntő jelentőségű lesz a koronavírus terjedése elleni küzdelemben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormány tagjaival és a régiók vezetőivel tartott szerdai videokonferencián, amelyen újabb szociális, és gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentett be a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére. Oroszországban egy nap alatt 1175-tel, 8672-ra nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 15,7 százalékos növekedési rekord. Az elmúlt egy nap alatt öten hunytak el a Covid-19 betegség következtében, a halottak száma 63. Eddig 580 gyógyulást regisztráltak. Felajánlják fizetésüket – összesen egymillió euró értékben – a bolgár képviselők és a kormánytagok a közegészségügy részére a koronavírus-járvány visszaszorítására. Iránban, ahonnan több mint 64 ezer fertőzöttet és négyezer halálesetet jelentettek, a hét végétől három szakaszban oldják fel az új típusú koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedéseket. Narendra Modi indiai kormányfő szerdán közölte, hogy valószínűtlen az 1,3 milliárd lakosú ország egészében elrendelt kijárási tilalom feloldása április 15-én, mivel a legújabb jelentések szerint az utóbbi 24 órában megugrott a fertőzések és halálesetek száma.