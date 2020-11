Orbán Viktor: nekünk minden élet számít, a baloldalnak semmi sem drága (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök az azonnali kérdések órájában válaszol képviselők kérdéseire hétfőn az Országgyűlésben.

Orbán Viktor: 78 kórház vesz részt a gyógyításban

Orbán Viktor Jakab Péter (Jobbik) kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a magyar kormány a nyári hónapokban az országot felkészítette a védekezésre. Így ma 78 kórház vesz részt a betegek ellátásában. Az intenzív ágyakon 582 beteg fekszik, és rendelkezésre áll háromszor ennyi intenzív ágy – mondta.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy mozgósították a medikus hallgatókat, 600 diák dolgozik különféle területeken. Ahány munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit létre fogunk hozni. 2010-ben 3,7 millió, míg most 4,5 millió munkahely van – idézte a miniszterelnököt az Origo.

Orbán Viktor: Nekünk minden élet számít, miközben Önnek úgy tűnik semmi sem drága

Orbán Viktor viszonválaszában azt mondta a Jobbik frakcióvezetőjének, hogy 14 429 beteg jut egymillió főre Magyarországon, miközben az EU átlaga több mint 20 ezer fő. A halálozások tekintetében is jobban állunk – tette hozzá.

Nekünk minden élet számít, miközben Önnek úgy tűnik, semmi sem drága – zárta szavait a kormányfő.

A kormány nem szigorítja a magyar abortusztörvényt

Orbán Viktor Gurmai Zita (MSZP) abortusz-szabályozással kapcsolatos kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a kormány nem készül az abortusz szigorítására.

Orbán Viktor: Az ország felkészült és védekezik

Orbán Viktor Vadai Ágnesnek (DK) válaszolva azt mondta, van abban valami magabiztosan pikáns, amikor egy olyan párt beszél hazugságról, akinek a pártelnöke beszélt arról, hogy hazudtak reggel, délben meg este. Önök nem tudnak egy olyan mércét felállítani a hazugságban, amit nem lehet leverni – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az ország felkészült és védekezik. Teljesen nyilvánvaló a különbség a tavaszi és a mostani felkészülés között – mondta a kormányfő.

Vadai Ágnes is megszavazta az orvosok egyhavi bérének az elvételét

Orbán Viktor szólt arról is, hogy inkább magukra legyenek dühösek. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Vadai is megszavazta az orvosok és az ápolók egyhavi bérét. Önök, amikor kormányon voltak, akkor tönkretették az egészségügyet, hatezer orvost elbocsátottak – mondta Orbán Viktor. Ezeket az intézkedéseket pedig Ön is megszavazta.

Orbán Viktor: Több alapvető termék áfáját 5 százalékra csökkentette a kormány

Orbán Viktor Csárdi Antalnak (LMP) a pálinka áfáját érintő kérdésre válaszolva azt mondta, a pálinka a 27 százalékos körbe tartozik, és szerinte az alapvető élelmiszer körébe tartozik. Az élő sertés, a baromfihús, a tojás, a hal és a tej áfáját is 27-ről 5 százalékra csökkentette a kormány, de minden további csökkentés az ország teljesítményétől függ – mondta a kormányfő.

Ha azt akarjuk, hogy a jövedelmeken alacsony adó legyen, akkor a fogyasztási adóknak magasabbnak kell lennie.

Ki akar itt adóemelést?

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind Svédországban, mind Németországban 30-40 százalékos az szja-kulcs, ne kívánja, hogy nálunk is így legyen. Segítsen minket abban, hogy megőrizzük ezt a szintet – tette hozzá.

Orbán Viktor: Az alapjövedelmet nem fogjuk támogatni

Orbán Viktor Tordai Bencének (Párbeszéd) válaszolva azt mondta, hogy nem tudja a kormány végrehajtani a Párbeszéd azon javaslatát, miszerint a nyugdíjasok ne szállhassanak fel a BKV-ra, ha az 500 méteres körzetükben van bolt.

Az alapjövedelem arról szól, hogy a dolgozóktól elvesszük a pénzt és azoknak adjuk, akik nem is akarnak, ilyet nem fogok támogatni

– tette hozzá.

Ez a magyar jó teljesítmény egyik legfőbb oka

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar társadalom és gazdaságfilozófia azon az alapon áll, hogy megpróbálunk mindenkinek munkát adni, így a legnehezebb helyzetben élőknek is.

A munkára kell ösztönözni az embereket, míg az alapjövedelem arról szól, hogy mindenki otthon maradhat, és nem kell semmit sem csinálnia

– tette hozzá.

Ma azért teljesít jobban Magyarország, mert nem segély-, hanem munkaalapú gazdaság van – mondta Orbán Viktor.

Most jó helyen vagyunk az EU-ban

Orbán Viktor Duró Dórának (független) azt válaszolta, mi az értelme az EU-nak? Az az értelme, hogy a társult nemzetek megmaradjanak, így addig van értelme, amíg a tagországok nemzeti jellege megmarad. Meg kell vívni a belső csatákat, de csak úgy legyünk benne, hogy a magyarok megmaradjanak. Most jó helyen vagyunk az EU-ban – mondta a kormányfő. Orbán szólt arról is, hogy olyan propaganda alakult ki, mintha mi csak pénzt kapnánk, míg mások meg nem.

Ez nem így van, sőt ha van igazán nettó nyertese az EU-nak, az Németország, pedig első látásra nettó befizetőnek tűnik.

2028-ban Magyarország nettó befizető lehet az EU-ban

Orbán Viktor Duró Dórának adott viszonválaszában azt mondta, az európai uniós kérdésekről a magyar parlamentnek kell döntenie. 2028-ban Magyarország nettó befizető lehet az EU-ban. 5,7 milliárd euró ment el az országból, és ezzel szemben 4,2 milliárd euró érkezett az országba 2017-ben – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Nem segíti a védekezést, ha megtéveszti a magyar embereket

Orbán Viktor Stummer Jánosnak (Jobbik) azt válaszolta, hogy nem segíti a védekezést, ha megtéveszti az embereket. A kormányt azzal vádolja, hogy nem készült fel, miközben 2019-ben 7 ezerrel több orvos dolgozott, mint 2010-ben. Orbán szólt arról is, hogy igenis felkészültek a második hullámra, és le is fogják győzni a vírust.

Ezért így számolnak a magyar statisztikában

A menthetetlen betegek meggyógyítására senki sem tehet ígéretet – mondta Orbán Viktor. Szólt arról is, hogy a magyar statisztikák nemcsak a konkrétan koronavírusban meghaltakat teszik közzé, hanem azokat is, akik szenvedtek ebben a betegségben. Mindennek oka, hogy az emberek minél teljesebb képet kapjanak – zárta a szavait.

Semmilyen fejlesztési forrást nem vonnak el Miskolctól

Orbán Viktor Varga Lászlónak (MSZP) azt válaszolta, hogy mi az adócsökkentések pártján állunk, míg Önök az adónövelés pártján vannak.

Ezt a vitát most nem lehet megoldani. Semmilyen miskolci beruházás nincs veszélyben, és most is folyamatban vannak fejlesztések, és minden fejlesztési forrást meg fognak kapni a miskolciak.

Ez az egyik legfőbb cél

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a cél, az hogy a közműszolgáltatások esetében azt szeretnék, ha az egész országban mindenhol ugyanannyi pénzt kelljen fizetni érte.

Azonban míg az MSZP-kormány 220 milliárdot elvett az önkormányzatoktól, addig a mostani rendezte a több ezermilliárdos adósságukat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 16-án