Orbán Viktor: minden fiatalt arra kérek, gondoljanak a szüleikre, nagyszüleikre (HALLGASSA MEG!)

A hétfői szigorításokat értékelve a miniszterelnök úgy látja, jobb a fegyelmezettségi arány, mint amire számítottak.

Cikkünket frissítjük

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök kifejtette: a nemzetközi helyzethez igazodva a pandémia alatt is fontos az iskolák nyitvatartása, a középiskolákban egy bizonyos kontroll alatt vannak a diákok. A gimnazistákról a kormányfő – saját példáját is felidézve – úgy vélekedett, ilyenkor ezek a diákok nem maradnak otthon, így ebben a kérdésben a járvány terjedésének visszaszorítása szempontjából hasznosabb az iskolák működtetése – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor a hétfői szigorításokra reagálva elmondta:

jobb a fegyelmezettségi arány, mint amire számítottak.

Ahol nem tartják be a rendelkezéseket ott bezárják „a mozit, az éttermet, mindent”. Orbán Viktor szerint a magyarokban van egy „slendriánság”, de most normakövető a polgárok magatartása.

A kormány igyekszik elkerülni azt a gondolkodást, hogy kettéválassza az egészségügyet a gazdaságtól. A beteget meg kell gyógyítani, de ugyanakkor el kell tartani a családot, az egész életet, embert kell nézni, s ez alapján, ezt szem előtt tartva kell meghozni a döntéseket. Ez nem matematika, ez társadalomismeret, kultúra, emberi döntés. A vezetői döntések is emberi döntések – magyarázta a miniszterelnök. Emlékeztetett: a kormány három hónapra kérte a rendkívüli jogrend elrendelését.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy november 21-én 2240, december 10-én pedig már 4480 intenzív ágynak kell rendelkezésre állnia, amelyekhez lélegeztető gép is tartozik. Szavai szerint szükség esetén a kórházakon kívül is tudnak ellátást adni, s napokon belül születik döntés a halasztható műtétekről. „Az elhunytak átlagéletkora 76 év fölött van.” Fiatalokhoz szólok:

ne keverjék össze a saját egészségügyi állapotukat a szüleikével és a nagyszüleikével. Nem pótolhatók a szüleink és a nagyszüleink.

Ne tévesszen meg senkit, hogy a fiatalok gyorsabban és könnyebben esnek át, ebbe a betegsége bele lehet halni. Figyelmet fegyelmezettséget és belátást kérek a fiataloktól – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Az oktatással kapcsolatban elmondta: 98 óvodát kellett bezárni, 7 iskolában szünetet kellett elrendelni, 23 iskolában van távoktatás, 78 iskolában pedig vegyes megoldásban folyik a képzés. Orbán Viktor a koronavírusban elhunyt főtanácsadójáról, Szőcs Gézáról is megemlékezett.

Az interjút itt tudja meghallgatni:

Orbán Viktor a bécsi terrortámadásról azt mondta, hogy ezek a merényletek figyelmeztető lövések. A kormánynak most egyszerre kell döntenie járványügyi kérdésekben, és arról, hogy a TEK-nek az osztrák határra kell vonulnia. Mindent megtettem, és elmondtam, hogy Európában vegyék le a szemellenzőt. Európa jövőjének az ügyében a bevándorlás nem megoldás, hanem a probléma forrása lesz. Magyarország nem szeretne belépni ebbe a csapdába – hangsúlyozta a kormányfő.

A kormányfő közölte, hogy Brüsszel megtámadta azt a magyar szabályozást, miszerint a menedékkérelmeket a magyar nagykövetségeken lehet beadni az országhatáron kívül. Orbán Viktor szólt arról is, hogy ennek az országnak a kultúrája keresztény, és nem tűri az erőszakot. Ez a kultúra rendezi be az országot, és tudunk biztonságban élni – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 23-án.