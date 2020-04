Orbán Viktor: ötszázezer forint pluszjuttatást kap minden egészségügyi dolgozó – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy az egészségügyet próbára tevő nagy roham még előttünk van, erre kell most felkészülni.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút péntek reggel.

A Kossuth Rádió felvételét itt tudja meghallgatni:

Az Origo tudósítása szerint a kormányfő arról beszélt, hogy az operatív törzs ülésein először meghallgatják az aktuális jelentéseket, az első helyen az egészségügyi, járványügyi jelentések vannak.

„623 beteget jegyzünk most, és 26 halottunk van”

– mondta el a miniszterelnök.

„Utána meghallgatjuk a határvédelmi jelentéseket, hiszen a határok lényegében le vannak zárva, de humanitárius folyosókat az áthaladás érdekében azért nyitunk” – tette hozzá.

„Az egészségügyet próbára tevő nagy roham még előttünk van, erre készülünk most fel” – fogalmazott a kormányfő.

„Harcolnunk kell minden egyes emberéletért”

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az orvosaink kiválóak, a nővérek, a katonák, a rendőrök, mindenki fel van készülve.

„Nehéz, lelkileg nem egyszerű az ország helyzete, így aztán a mienk sem, mert ugye arról van szó, hogy itt egy baj, ez a vírus, és a bajt az ember föl akarja számolni, tehát, a vírust is meg akarja semmisíteni, el akarja pusztítani, de miután nincs vakcinánk, ezt nem tudjuk megtenni. Mert ha meglenne a vakcina, akkor mindenkit beoltanánk, megköszönnénk, hazamennénk, és folytatódna az életünk úgy, ahogy előtte volt” – mondta a kormányfő. Hozzátette: a szakemberek és a tudósok azt mondják, hogy

ebben a helyzetben egyetlen lehetőség van, egy megoldás, hogy lassítani kell a vírus terjedését.

Köszönet a helytállásért

„23 napja hirdettük ki a veszélyhelyzetet” – közölte Orbán Viktor. A kormányfő mindenkinek köszönetet mondott, akik harcolnak a helyzettel szemben, úgy fogalmazott, mindenki tisztességesen teszi a dolgát, az egészségügyi dolgozóktól a fuvarozókig. Köszönetet mondott a magyar embereknek, a családoknak, kiváltképp az édesanyáknak, akik vigyáznak a gyerekekre. „Az édesanyák terhe annál nagyobb, minél kisebbek a gyermekek” – tette hozzá.

Jövő héten dőlhet el a kijárási korlátozás jövője

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerdán dönthet a kormány a kijárási korlátozás jövőjéről. „Húsvétkor elmélyültebb gondolkozásra lesz lehetőség, és lesz gondolkodnivalónk a jövőnkről. A fő kérdés, meddig kell vállalni ezeket a korlátokat” – mondta a kormányfő.

Egy alattomos, nehezen elképzelhető ellenséggel állunk szemben

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a kommunizmusban is tudták, hogy előbb-utóbb kiszorítják az oroszokat, de azt nem tudta senki, hogy addig, mi lesz. „Most is ez a helyzet, mert csak másfél év múlva lesz vakcina, és nem tudjuk, hogyan lehet addig berendezni az életünket” – mondta a kormányfő. „Egy alattomos, nehezen elképzelhető ellenséggel állunk szemben” – tette hozzá. „Két dolog ellen küzdünk: az egyik a félelem, a másik pedig a vírus. Vannak olyan csoportok, akiknek le kell győznie a félelmet: a papoknak és az állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak és az orvosoknak” – mondta Orbán Viktor.

Kész a teljes egészségügyi vezénylési terv a tömeges járvány időszakára

Orbán Viktor úgy fogalmazott, ő nem csinálna ideológiai kérdést abból, hogy honnan jön a segítség. „Bár igaz, hogy a Türk Tanácstól és a kínaiaktól érkezett segítség” – tette hozzá. Elmondta, egy légihídat kellett építeni Kína felé, érkezett egy maszkkészítő gyártósor is. A kormányfő szólt arról is, hogy egy megfelelő vezénylési terv mellett létezik az egészségügy is, és egy komoly terv van arról, hogyan kell átcsoportosítani az erőket, ha tömegessé válik a fertőzés.

Minden egészségügyi dolgozó 500 ezer forintnyi pluszjuttatást kap

„Brüsszel velünk foglalkozik és nem a vírussal” – mondta Orbán Viktor. „Nekünk minden magyar élet elvesztése fáj, és nem lehet senkinek fontosabb dolga annál, hogyan lehet több életet megmenteni. Brüsszelben buborékban élnek és osztják az észt, nem azzal foglalkoznak, hogyan lehet több életet megmenteni” – mondta a kormányfő.

Közölte: járványügyi alapot állít fel a kormány.

„Minden egészségügyi dolgozó 500 ezer forintnyi pluszjuttatást kap”

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar parlament gőzerővel dolgozik. „Tényszerűen hamisak azok az állítások, amikkel az ellenségeink dolgoznak” – tette hozzá. A kormányfő megismételte, hogy egy Soros György vezette hálózat áll a támadások mögött.

Nem szabad visszakanyarodni a segélyalapú gazdasághoz

A mostani gazdasági válsággal kapcsolatban azt mondta, hogy nem meghátrálni és védekezni akarnak, hanem támadni. „Nem akarjuk feladni a céljainkat” – szögezte le Orbán Viktor. „Most megváltoztak a körülmények, de a korábban kitűzött célokat nem szabad feladni. Nem szabad visszakanyarodni a segélyalapú gazdasághoz” – mondta a kormányfő.

Kedden mutatják be a gazdaságélénkítési tervet

„Kedden mutatjuk be a legnagyobb gazdaságélénkítési tervet, aminek az első két fejezete a munkahelyek megőrzéséről és új munkahelyek teremtéséról szólt. Ha nem sikerül ezeket megvalósítani, akkor a végén az IMF és a Soros-féle spekulánsok állnak” – mondta a kormányfő.

Nagyon komoly intellektuális erők mozdultak meg

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy folyamatosan bevonnak intellektuális energiákat a különféle szereplőktől. „Alakul a program, hetek óta folyik az előkészítése, nagyon jól haladunk vele, hétfő délután megleszünk vele, és kedden bejelentjük” – mondta a kormányfő.

Most nincs itt a politikai viták ideje

Orbán Viktor bízik benne, hogy az ellenzék is belátja, hogy most nem a politikai viták ideje van. Hangsúlyozta: annyi munkahelyet kell teremteni, hogy az elpusztultak helyett is legyen. A kormányfő szólt arról is, hogy hitel nélkül nem lehet ingyenpénzhez jutni, és ez egy nagyon fontos szempont a mostani tervezések során.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában