Orbán Viktor javaslatára Magyarország egymillió euróval segít Libanonnak

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára a kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy a Bejrútban történt robbanás okozta károk enyhítése érdekében 1 millió eurót ajánl fel az Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház számára – tájékoztatott Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Hozzátette: a forrást azonnal átcsoportosítják, és a Hungary Helps Program keretében folyósítják.

Havasi Bertalan beszámolt arról is, hogy a nap folyamán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke részvétlevelet küldött a Kereszténydemokrata Internacionáléban (CDI) a Fidesszel közösen részt vevő libanoni keresztény pártnak, miután kiderült, hogy a Kataeb főtitkára, Nazar Najarian is életét vesztette a keddi robbanásban.

Még csütörtökön eljuttatják az adományt

Magyarország a Hungary Helps programon keresztül egymillió eurós humanitárius segítségnyújtással támogatja a szerdai bejrúti robbanás után az emberi életek megmentését, a kármentést és az újjáépítést – jelentette be a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Azbej Tristan együttérzését is kifejezve azt mondta:

„mély megrendüléssel, ugyanakkor cselekvő szolidaritással állunk ki a libanoni nép mellett ezekben a vészterhes órákban, napokban”.

Közlése szerint a magyar támogatás kedvezményezettje a Hungary Helps korábbi partnere, a libanoni maronita egyház karitatív missziója. Az adományt még csütörtökön eljuttatják hozzájuk – tette hozzá.

A politikus felidézte, hogy a katasztrófát követően a Hungary Helps munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot libanoni humanitárius partnereikkel, hogy teljes körű tájékoztatást kapjanak a veszteségekről, károkról és felmérjék a magyar segítségnyújtás lehetőségeit.

Azbej Tristan megrendítőnek nevezte, hogy legkevesebb száz ember életét vesztette és több mint 4000-en megsérültek a keddi kettős robbanásban, majd hozzátette: ennyi sérültet képtelen ellátni a helyi egészségügyi rendszer.

Az anyagi kár felbecsülhetetlen, szinte egy egész városrész vált lakhatatlanná, a legfrissebb adatok szerint pedig legalább 300 ezer ember vált földönfutóvá – sorolta az államtitkár, arra is kitérve, hogy egy ortodox kórház gyakorlatilag megsemmisült a robbanás közelében. Mindezt tetézi, hogy Libanonban gazdasági, pénzügyi és politikai válság van, amit a koronavírus-járvány tovább súlyosbít, továbbá a bejrúti kikötőben a robbanás miatt nagy mennyiségű élelmiszer és gyógyszerkészlet semmisült meg.

„Bajban ismerszik meg a jó barát, és a magyarok jó barátai a libanoni népnek”

– hangoztatta az államtitkár.

A szerdai kormányülésen született döntést ismertetve közölte, hogy Magyarország egymillió eurós humanitárius segítségnyújtással támogatja a libanoni kármentést, az emberi életek megmentését, a hajléktalanná vált emberek lakhatásának megoldását és az újjáépítést.

Hangsúlyozta:

a Hungary Helps program alapvetése, hogy az adományt, a segítségnyújtást helybe kell vinni, azt gyorsan és úgy kell adni, ahogy arra szükség van.

Azbej Tristán rámutatott arra is, hogy Libanonban 1,5 millió szír és iraki menekült tartózkodik, az országnak jelentős a migrációs megtartóereje, ugyanakkor könnyen migrációs kiindulási ponttá is válhat. A támogatás a magyar emberek érdekét is szolgálja, megelőzve egy onnan kiinduló esetleges migrációs hullám kialakulását – mondta.

Emlékeztetett arra is, hogy Libanon ad otthont a Közel-Kelet talán utolsó jelentős lélekszámú keresztény közösségének.