Orbán Viktor: szombat reggeltől életbe lépnek az új szabályok

A beoltottak száma pénteken mindenképpen meg fogja haladni a 4 milliót – mondta a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor: szombat reggeltől életbe lépnek az új rendelkezések

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, újabb szakaszhatárhoz érkezünk. Szombat reggeltől a kijárási tilalom kezdete módosul, a boltok és vendéglátóipari egységek 11-ig lehetnek nyitva, és a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak bizonyos helyek.

Május 10-től oltják a 16-18 év közöttieket

Orbán Viktor közölte, hogy a beoltottak száma pénteken mindenképpen meg fogja haladni a 4 milliót. A 16-18 éves korosztályt is oltani kezdik május 10-e után – tette hozzá. Pfizer oltóanyagot kapnak, és azt félre fogják tenni. Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, de ezt követően csak hetek múlva.

Mindenki számára elegendő vakcina van Magyarországon.

A szabályokat továbbra is be kell tartani

Orbán Viktor szólt arról is, hogy korábban úgy védekeztünk, hogy izoláltunk. Most támadásban vagyunk, mert van már vakcina, éppen ezért mindenki vegye fel a vakcinát. Most még mindig nincs mindenki beoltva, így képes lehet megfertőzni másokat – mondta a kormányfő. Éppen ezért a szabályokat be kell tartani – tette hozzá.

Orbán: a kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak majd a nyáron

Már többen vannak a védett emberek, mint a nem védettek, ezért is helyes, hogy a védelmi igazolványhoz kapcsolódnak bizonyos jogok – mondta Orbán Viktor. A kormányfő beszámolt arról is, hogy kétoldalú megállapodásokat köthetnek az országokkal a védettségi igazolványról, és a kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak majd a nyáron.