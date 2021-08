A magyar miniszterelnök a világ katolikus törvényhozóinak éves konferenciájára érkezett az olasz fővárosba.

Ezt ne hagyja ki! Petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel

Orbán Viktor és Giorgia Meloni találkozójától hangos az olasz sajtó. Az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elnöke Facebook-oldalán tudatta a hírt, miszerint személyesen találkozott a magyar miniszterelnökkel római útján. Orbán Viktor a világ katolikus törvényhozóinak éves konferenciájára érkezett az olasz fővárosba, ez alkalommal az olasz parlament ellenzéki pártjának vezetőjénél is látogatást tett – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz és az FdI között tökéletes az összhang nemcsak a család, a gazdaság és bevándorlás politika területén, hanem az Afganisztánban kialakult krízishelyzet kezeléséről is azonos nézetet vall a két párt vezetője – derült ki a találkozó alkalmával.

Ma abban az örömben volt részem, hogy köszönthettem és személyesen találkozhattam Orbán Viktorral Rómában. A napokban zajló nemzetközi eseményekről egyeztettünk, Afganisztán helyzetéről, valamint arról, hogy a menekültek befogadását elsősorban a nemzetközi közösség közreműködésével, a szomszédos országok bevonásával kell megoldani anélkül, hogy teljes mértékben Európa viselje a terhet. Ezentúl szó esett a világjárványt követő gazdasági újraindításról. Közös erőfeszítéssel azon munkálkodunk, hogy egy egyre erősebb és döntő jelentőségű európai jobboldalt építsünk

– írta Giorgia Meloni Facebook-oldalán, melyet több ezer elismerő komment követett.

Az Olasz Testvérek és a magyar miniszterelnök újra megerősítette szoros együttműködési szándékát az európai jobboldal építésére

– számolt be a két vezető találkozásáról a La Repubblica olasz napilap. Kiemelték, hogy Meloni gratulált Orbánnak az egyedülálló gazdasági növekedésért, melyet az ország az elmúlt harminc évben elért. Mint írták, a két politikus közötti találkozó egyben kitűnő alkalmat nyújtott a Fidesz, az Olasz Testvérek, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek közötti együttműködés elmélyítésére. Értékelésük szerint a közös célkitűzés az európai jobboldal megerősítése a nemzeti függetlenség, a természetes család védelme a keresztény önazonosság tükrében. A Repubblica cikke kitért arra is, hogy a két vezető az afgán krízis kapcsán leszögezte annak fontosságát is, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a terrorista beszivárgás lehetséges veszélyeire is. A napilap beszámolt arról is, hogy a politikusok abban is egyetértettek, hogy a járvány utáni gazdasági újrakezdésre fordított pénzalapok ne segélyezéseket, hanem elsősorban a vállalkozások finanszírozását célozzák.

A La Stampa napilap is behatóan foglalkozott a két párt találkozójával, hivatkozva az Olasz Testvérek által közzétett sajtóközleményre. Ez alapján szívélyes légkörben találkozott a két párt vezetője, akiket Novák Katalin család és ifjúságért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Carlo Fidanza, az Olasz Fivérek európai parlamenti delegációvezetője kísért el.

Egyértelmű elképzelésekkel bíró, két vezető között széles körű tárgyalásokra került sor

– kommentálta az eseményeket Carlo Fidanza az Il Secolo d’Italia hasábjain.

Az Európai Bizottság felhívást intézett a tagországokhoz, a biztos folyosókon keresztül érkező menekültek befogadására, de Orbán és Meloni tudatják ellenvetésüket – vezette be a cikkét az Europa Today portál. Az EU harminc ezer afgán menekült megsegítését kéri, akik a tálib harag miatt kénytelenek elhagyni hazájukat, de Giorgia Meloni részéről kategorikus elutasítás érkezik – kommentálta a FdI sajtóközleményét a lap. Felidézték, a tagországoknak szeptember 15-ig bezáróan kell nyilatkozniuk arról, hogy mennyi személy befogadását vállalják, Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos pedig legalább harmincezres célszámot határozott meg. A két kiemelkedő jobboldali vezető találkozójáról közzétett sajtóközlemény tartalmát a biztos felhívására tett válaszként is értékeli a lap.