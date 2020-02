Orbán Viktor: az erős Európa, a szubszidiaritás, a decentralizáció zene a magyarok füleinek

Orbán Viktor a személyes honlapján vasárnap nyilvánosságra hozott levelében azt írta: megörvendeztette volt miniszterelnök kollégája levele.

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve:

Mikulás Dzurinda pénteken megjelent levelében úgy fogalmazott:

A volt szlovák kormányfő hozzátette: a Wilfried Martens Központban, az „EPP politikai agytrösztjében”

Ez az ”Új európaiság„ a decentralizáció és a verseny ösztönzésére, és nem a centralizációra és harmonizálásra épít – tette hozzá.

– idézett kezdeményezésükből Mikulás Dzurinda.

A volt szlovák kormányfő kitért Orbán Viktor tervezett római látogatására is, ahol a magyar miniszterelnök Matteo Salvinivel is közös beszédet mond. Dzurinda ehelyett azt javasolta Orbán Viktornak, hogy április 2-án vegyen részt Athénban egy, a migrációról szóló magas szintű konferencián.

PM Orbán to @MDzurinda: “What a pity that in order to represent Christian values consistently, our party, Fidesz had to suspend its membership in the EPP” pic.twitter.com/vrTSpsSxcg

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 2, 2020