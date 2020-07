Orbán Viktor: nem háborút, de fontos csatát nyertünk – HALLGASSA MEG!

Az uniós csúccsal és a koronavírussal kapcsolatos legújabb lépésekről beszél a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Cikkünket frissítjük!

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy egy fontos pillanat volt az uniós csúcs Magyarország történetében. Egy olyasmivel próbálkoztunk, amivel korábban nem – tette hozzá.

Nagyon nehéz volt nyugvópontra jutni

Van olyan tagállam, amelynek az államadóssága a GDP 150-160 százalékára fog rúgni – mondta a kormányfő. Magyarországon 83 százalékos volt ez az arány 2010-ben, és az is egy nagyon rossz helyzet volt. Baj van több uniós országban, ezért nemcsak a hétéves költségvetést tervezték meg, hanem egy gazdasági talpra állító csomagot is létre kellet hozni. Orbán szerint ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és rengeteg érdek volt, és nagyon nehéz megtalálni a nyugvópontot. Nem véletlenül a pápaválasztáson is érvényesül az alvásmegvonás, így ez volt most is, hogy létrejöjjön a tárgyalás. Fizikailag is jobban bírom ezt, mint mások – tette hozzá.

Orbán Viktor: A magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok támadását

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az EP állásfoglalása értelmezéséhez tudni kell, hogy mi is történt. A magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok támadását – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Mi szeretjük, ha biztonság és rend van, és nincs terrorizmus

A kormányfő szerint a bevándorláspárti országok azért támadják Magyarországot és Lengyelországot, mert nem engedünk ebben a témában. Ezeknek a támadását sikerült visszaverni, mivel pénzügyi eszközökkel akarták befolyásolni a döntéseinket – tette hozzá. Nem háborút nyertünk, hanem csak egy csatát. Két versengő nézet van Európában: az egyik oldal a multikulturalizmust képviseli, míg a másik oldal szerint a nemzeteket és a kereszténységet kell erősíteni. Mi szeretjük, ha biztonság és rend van, és nincs terrorizmus. Nem akarják, hogy mi a saját ízlésünk szerint rendezzük be az országunkat, ez a vita tárgya, és a küzdelem nem ért véget – mondta Orbán Viktor.

Kerestünk Magyarország számára több mint 1000 milliárd forintot öt nap alatt

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy csak olyan nemzeti kormánynak lenne szabad Magyarország élén állnia, aki ezeket az európai összefüggéseket látja. A kormányfő szerint az öt tárgyalási napon a csapata szerzett több mint 3 milliárd eurót. A korábbi javaslat egy igazságtalan előterjesztés volt, és ezt kellett korrigálni. Kerestünk Magyarország számára több mint 1000 milliárd forintot öt nap alatt.

Mi nekünk legalább annyi pénzt kell keresnünk a nyugati cégeken, mint amennyit kivisznek innen

A kormányfő szerint Magyarország része egy nagy európai piacnak, de van a kommunizmusból hozott nagy lemaradásunk. Ha mi kinyitjuk a határainkat, akkor a gazdagabb országok idejönnek, és egy nagyon nehéz versenyt támasztanak. Mi nekünk legalább annyi pénzt kell keresnünk a nyugati cégeken, mint amennyit kivisznek innen – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint mind a külföldiek, mind a magyarok jól jártak a mostani alkun.

Most úgy látszik, hogy a környező országokban baj van

Orbán Viktor a koronavírus járványról azt monda, hogy ő mindig a haláleseteket nézte a járvány során. Most úgy látszik, hogy a környező országokban baj van, és most arra kell figyelni, hogy a határokon pontos szabályok legyenek, hogy ne lehessen behurcolni a vírust. Ezért több intézkedést is hoztak – tette hozzá. A legfontosabb, hogy három kategóriába sorolták az országokat.

Orbán Viktor: Hogyha nem figyelünk, akkor könnyen bajt okozhatunk magunknak, és az országnak is

Orbán Viktor arról is beszélt, hogyha nem figyelünk, akkor könnyen bajt okozhatunk magunknak, és az országnak is. Mindenki tájékozódjon, mielőtt külföldre utazik. Több Balaton, kevesebb Adria – mondta a kormányfő.

„Nem vagyok hajlandó eltűrni ezt a helyzetet, hogy a tanárok rettegjenek”

Orbán Viktor rról is beszélt, hogy az iskolai erőszak a magyar élet gyengesége, de ha valahogyan meg akarjuk oldani, akkor beszélni kell erről. Vannak az országnak olyan részei, ahol nem garantálható, hogy a szülők és a gyerekek megadják a tiszteletet a tanároknak – tette hozzá. Nem is a gyerekek okoznak csak problémát, hanem a szülők is, és van olyan, hogy egy tanár kiszolgáltatott helyzetbe kerül – mondta a kormányfő. Nem vagyok hajlandó eltűrni ezt a helyzetet, hogy a tanárok rettegjenek, vagy féljenek, miközben mások javára végzik a munkájukat.

491 iskolában lesz a mostani állapot szerint iskolaőr

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy talán hamarabb is kellett volna cselekedni, de most vezették be az iskolaőrséget. Tudtam, hogy a liberálisok támadni fogják ezeket az intézkedéseket – tette hozzá. 491 iskolában lesz a mostani állapot szerint iskolaőr.

Orbán Viktor: A baloldalra nem lehet számítani, ha baj van

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a baloldalra nem lehet számítani, ha baj van. Felfoghatatlan, hogy miért nem tudnak felülemelkedni a hatalmi érdekeiken – tette hozzá. Mi értelme van postaládákból kilopkodni a nemzeti konzultációs íveket?. Azért van szükség erre, mert a szomszédos országokba már megérkezett a második hullám. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen egyetértési pontok vannak, ha baj van – tette hozzá. Így menekültünk ki a pénzügyi és a migrációs válságból, és így fogunk kimenekülni a járványügyi válságból is – zárta a kormányfő.

