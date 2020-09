Orbán Balázs: a siker záloga az erős és cselekvőképes állam

Magyarország történelmében akkor voltak sikeres időszakok, amikor külső hatalmak befolyásától mentes, erős és cselekvőképes volt az állam – hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanévnyitó ünnepségén.

Orbán Balázs felidézte: az elmúlt évtized is a kihívásokról, válságokról, bizonytalanságról szólt.

A válságokkal való szembenézésben, annak kezelésében az állam szerepe kulcsfontosságú

– emelte ki.

Emlékeztetett, hogy a 2008-as gazdasági válság az állam leépítésével függött össze. Akkor többen úgy vélték, hogy a gazdaság akkor lehet hatékony, ha az állam, csak mint „láthatatlan kéz” van jelen. Ezek hatására emberek millióinak élete vált kilátástalanná. Állami beavatkozás nélkül több helyen bekövetkezett a teljes összeomlás.

A 2015-ös migrációs válság az államtitkár szerint még élesebben kirajzolta az állam kontúrját. Csak ott tudták ugyanis hatékonyan kezelni a helyzetet, ahol az állam cselekvőképességének birtokában volt – értékelt.

Idén pedig, a koronavírus-járvány kitörésekor Magyarország azért tudott eddig sikeresen védekezni, mert az állam magára vállalta az emberek egészségének megóvását, képes volt összefogni az állampolgárokkal, s így ellaposítani a járványgörbét – mondta az államtitkár, megjegyezve: azt is látni, hogy

csak az erős és cselekvőképes állammal bíró országok tudtak szolidárisak lenni és kézzelfogható segítséget nyújtani másoknak.

Orbán Balázs ugyanakkor hozzátette: az erős és cselekvőképes állam folyamatos támadás alatt áll és a világ nyugati felén a támadások sokszor közszolgálatot ellátó emberek ellen is irányulnak.

Ilyen támadások a magyar közszolgálatban, a magyar állam érdekében dolgozó embereket nem érhetik – szögezte le az államtitkár.

Orbán Balázs az NKE hallgatóitól azt kérte:

higgyenek abban, hogy az államnak szerepe van a közösség életében, s hogy az állam nem a problémák okozója, hanem azok hatékony megoldója.

Koltay András, az NKE rektora emlékeztetett: az intézményben a közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a vízügyi igazgatás számára képeznek szakembereket, akik a haza szolgálatára szegődtek.

A hallgatókhoz szólva azt mondta: nemes, nagy felelősséggel járó, életre szóló hivatást választottak és „fontos szerepet játszanak majd Magyarország jövőjében”. Sorsfordító, nehéz időkben vagy éppen a prosperitás éveiben kell helytállniuk, de döntéseikkel, tetteikkel segítik majd Magyarországot és a polgárokat.

Szólt arról is, hogy az NKE-t a Ludovika hagyományai örökösének is tekintik. A Ludovika Akadémiának – a magyar nyelvű tisztképzés meghonosítójának – a történelem során a függetlenségi törekvésekben is volt szerepe – mondta a rektor, hozzátéve:

„a nemzeti függetlenség eszméjét ma is bátran képviseljük, mert az minden történelmi korban, bármilyen világpolitikai környezetben érték”.

Koltay András kitért arra is, hogy az NKE elsőéves hallgatói történelmi időben élnek, s most egy világjárvány közepén kezdik meg tanulmányaikat. Ez különleges hozzáállást, különleges erejű hallgatói közösséget igényel. Azt kérte: higgyenek abban, hogy „közös erővel úrrá leszünk a nehézségeken”, s bízzanak benne, hogy nemsokára ismét a normális körülmények között folyhat az oktatás. A rektor ugyanakkor azt mondta, nem tudni, hogy ennek mikor jön el az ideje.

Az NKE 2020/2021-es tanévnyitó ünnepségén a járványhelyzet miatt csak az elsőéves hallgatók és a kitüntetésben részesült hallgatók és oktatók vettek részt egymástól kellő távolságra helyet foglalva a Ludovika Arénában.

Borítókép: Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitó rendezvényén a Ludovika Arénában 2020. szeptember 1-jén.