Nyugat-Európa is nyit az orosz vakcina felé

Egyre több nyugat-európai állam is jelzi, hogy nem zárkózik el az alternatív forrásoktól, köztük a Szputnyik V orosz vakcina vásárlásától.

Franciaország

A minap például Emmanuel Macron jelezte a TF1 televíziónak adott interjúban, hogy nyitottak Szputnyik V alkalmazására is – emlékeztet a Magyar Nemzet. A francia államfő tájékoztatása szerint néhány héttel ezelőtt már szakértői csapatot is küldött Oroszországba, a visszajelzések pedig pozitívak, az eredmények jók. A politikus ugyanakkor az orosz oltóanyag használatát ahhoz kötötte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze a szert.

„Ez egy tudományos, nem pedig politikai döntés” – szögezte le, hangsúlyozva: a legfontosabb, hogy minden életet megvédjenek.

A francia elnök azt ígérte, nyár végére minden arra vállalkozó francia állampolgárt beoltanak. Sürgette ugyanakkor azt is, hogy a szegényebb országokat, különösen Afrika és Latin-Amerikát is meg kell segíteni, már csak azért is, hogy a járvány ne térhessen vissza. A 67 milliós Franciaországban három vakcinával, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca fejlesztéseivel oltanak, de egy friss döntés értelmében utóbbit a 65 év felettiek nem kaphatják. Eddig 1,6 millió dózist adtak be, ezzel lakosságarányosan a franciák még az uniós átlagtól is elmaradnak.

Spanyolország

Carolina Darias spanyol egészségügyi miniszter tegnap ugyancsak úgy nyilatkozott:

a spanyol állam lelkesen fogad minden olyan oltóanyagot, amit az Európai Gyógyszerünökség jóváhagy. Ez az egyetlen követelmény a részükről.

A tárcavezető világossá tette, ha a Szputnyik V megkapja az engedélyt, Madrid vásárolni fog belőle.

Spanyolország is komoly hiánnyal küzd, hétfőn 52 ezer adag vakcina érkezett Madridba a Modernától, amit már szét is osztottak az autonóm régiók között. Darias elmondta, hogy februárra normalizálódhat az oltóanyagok helyzete, ugyanis a Pfizer mostantól az előre megbeszélt adagokat fogja leszállítani. Csak februárban a Pfizertől és a Modernától 2,3 millió adag oltóanyag érkezik majd a dél-európai országba. Darias szerint tartható a terv, miszerint március végére a nyolcvan év fölötti idősek nyolcvan százaléka, valamint az idősotthonok lakóinak, dolgozóinak és az egészségügyi személyzetnek a nagy része be lesz oltva a koronavírus ellen.

Németország

Hasonló hangnemben beszélt kedden Angela Merkel is. A német kancellár az ARD-nek adott interjúban méltatta a Szputnyik V vizsgálati eredményeit, miután a tekintélyes The Lancetben közölt tanulmány szerint az oltóanyag 91,6 százalékos hatékonyságot mutatott.

„Minden vakcinát örömmel látunk, de csak miután engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség”

– fogalmazott.

Tegnap Jens Spahn német egészségügyi miniszter is méltatta az orosz oltóanyagot.

„Bátorítóak az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V oltóanyag hatékonyságáról szóló adatok, ezeket azonban be kell nyújtani az Európai Gyógyszerügynökséghez ahhoz, hogy a terméket használhassák az Európai Unióban” – fogalmazott. A tárcavezető arról is beszélt, az oroszok kérésére a német kormány közvetítőként azon dolgozik, hogy kiderítsék, az Németországban vagy az Európai Unióban van-e olyan gyártási kapacitás, ahol elő lehetne állítani az oltóanyagot.

Korábban a német egészségügyi miniszter ugyancsak megerősítette, hogy nincs akadálya az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm-vakcinák használatának, ha megkapják az Európai Unió jóváhagyását. Reményét fejezte ki, hogy az orosz és a kínai vakcina segíthet Európának túljutni az oltóanyaghiányon.

Borítókép: Az új koronavírus ellen kifejlesztett orosz oltóanyagot, a Szputnyik V-t mutatja egy nővér a moszkvai GUM áruházban létesített oltóközpontban