Nyolcan fagytak halálra a hét végén Lengyelországban

Nyolcan szenvedtek fagyhalált a hét végén Lengyelországban, ezzel november eleje óta összesen 48-an hunytak el a téli hideg miatt - derül ki a lengyel kormány biztonsági központja (RCB) által közzétett adatokból.

Lengyelországot a hét végén érte el a hideghullám, hétfőre virradó éjszaka helyenként mínusz 22 Celsius-fokot is mértek. Az RCB hétfő délelőtt arról számolt be, hogy a rendkívüli fagyok miatt az utóbbi 24 óra alatt ketten hunytak el, előzőleg vasárnap reggel két, szombaton pedig négy áldozatról számoltak be.

A lengyel országos meteorológiai szolgálat a vajdaságok többségében egyelőre első fokú riasztást rendelt el a fagyok miatt, vagyis a legalacsonyabbat a háromfokú skálán.

A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy riasszák a rendőrséget, ha rászoruló hajléktalanról, illetve veszélyeztetett idős, beteg, magányos emberekről van tudomásuk. Országszerte melegedőket működtetnek a rászorulók számára.

