Novák: az elmúlt időszak megfosztott minket a szabadság- és biztonságérzetünktől

Két dolog van, ami minden ember számára fontos, a szabadság és a biztonság, de a koronavírus-járvány egyszerre fosztott meg minket a szabadság- és a biztonságérzetünktől – jelentette ki az alsópáhoki Bobo Fun Park pénteki avatásán a családokért felelős miniszter.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány már 2010-ben megálmodta a Jobbik mai szerepét

Novák Katalin a Kolping Hotel üzemeltetői által épített kalandpark átadásán azt mondta:

soha többet ne kelljen bezárni az országot, és vele együtt a szállodákat, iskolákat, óvodákat, és ne kelljen kényszerű távolságot tartani egymástól, illetve lemondani fontos dolgokról!

A védőoltásoknak köszönhetően óvatosan ugyan, de kimondhatjuk, visszaszereztük a biztonságunk jelentős részét, végre elmehetünk pihenni, nyaralni is – fogalmazott a több mint kétmilliárd forintos létesítmény átadásakor.

A miniszter kifejtette:

az egészség fenyegetettsége azt jelentette, hogy az emberek nem érezték magunkat biztonságban, de szüleiket, nagyszüleiket és gyermekeiket sem.

Nem tudtuk, hogy mire számítsunk a jövőben, akár egy hét múlva, akár hosszabb időszakra – tette hozzá.

Még mindig óvatosak vagyunk, hogy lesz-e negyedik, ötödik vagy hatodik hullám, de alapvetően a védőoltások adták vissza a biztonságot, és már a 12 évnél idősebb gyerekeket is beoltathatjuk – jelezte Novák Katalin.

Hozzátette, hogy a munka és a gyerekek, vagyis a család alapvető fontosságú mindenki számára.

A család értéke „visszahelyeződött az őt megillető polcra, vagy még magasabbra is”

– fogalmazott.

Novák Katalin kijelentette: az alsópáhoki Kolping Hotel üzemeltetői is „megtanultak a kanyarban előzni”, sok vállalkozáshoz hasonlóan az erejüket megfeszítve fogtak fejlesztésbe, hogy megerősödve kerüljenek ki a nehéz helyzetből.

A kormány azzal segít, hogy

az élet újraindulása a lehető legnagyobb szabadsággal és biztonság mellett valósuljon meg. Például a járvány elleni védekezésben résztvevők kéthetes pluszszabadságot kapnak, amelyet várhatóan családjaik körében nagyon sokan a magyarországi turisztikai szolgáltatásokat igénybe véve töltik el

– mondta Novák Katalin.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese az átadáson egyebek mellett arról beszélt, hogy a Balatont az alsópáhokihoz hasonló beruházásokkal lehet négyévszakos turisztikai célponttá változtatni.

Ez a beruházás azok közé tartozik, amelyeket jól átgondoltan terveztek meg és külföldön is eladható

– közölte.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számai alapján élénkül a belföldi és a beutazó turizmus is, a három nyári hónapra máris 40 ezer vendég mintegy 200 ezer vendégéjszakára szóló foglalását mutatja Keszthely-Hévíz térségében. Egy hónap alatt 50 százalékkal növekedett országosan a foglalások száma, Zala megyébe már 112 ezer vendég félmillió vendégéjszakára jelezte előre az érkezését – ismertette.

Könnyid László arra is kitért, hogy

a Balaton továbbra is a vezető célpont nyárra, a foglalások egyharmada szól oda, és a forgalmat növeli az is, hogy 200 milliárd forint vár a SZÉP-kártyákon elköltésre, és a zsebek közötti „átjárhatóság” is könnyíti a tervezést.

A turisztikai vezető jelezte: a jelenleg is zajló, az ország újraindulását népszerűsítő kampány mellett a jövő héten adatalapú kampányt is indul. Ez a korábbi látogatottságok alapján célzottan szólítja meg egy-egy térség lakóit, az általuk kedvelt turisztikai célpontokat ajánlva.

Továbbra is az a célja Magyarországnak, hogy 2030-ig elérje az évi 20 milliós vendégszámot, a remények szerint 2022-ben már utolérheti a 2019-es „bezzegévet”. Szükség van ugyanakkor ehhez a megfelelő munkaerőre, ősszel is folytatódik majd az a kampány, amely a pályaválasztás előtt állók figyelmébe ajánlja a turizmust, vendéglátást mint hivatást – ismertette Könnyid László.

Manninger Jenő, a térség fideszes országgyűlési képviselője is hangsúlyozta:

a Balaton térségében fontosak azok a beruházások, amelyek a régiót négyévszakos turisztikai célponttá teszik.

Magyarországon, Budapest után ez a második leglátogatottabb turisztikai desztináció, amelyik különösen megérezte az elmúlt időszak nehézségeit, de többféle kormányzati segítséggel felkészült a következő időszakra. Nemcsak nagy szállodaberuházások indultak, de csak a nyugat-balatoni régióban több mint kétezer magánszállás újulhatott meg állami támogatással – sorolta a képviselő.

Baldauf Csaba, a Kolping Hotel és a Bobo Fun Park ügyvezetője felidézte, hogy 2009-ben, a gazdasági válság után is az volt a stratégiájuk, hogy „gázt adtak”, és így döntöttek most is a kényszerű, kilenc hónapos bezárás ellenére. Több mint kétmilliárd forintból épült meg a háromezer négyzetméteres fedett kalandpark és rendezvényhelyszín, amely alig egy év alatt készült el.x

A rendezvényen kiosztott sajtóanyag szerint a közel 947 millió forintos, a Kisfaludy turisztikai programból származó támogatással megvalósított létesítményben 30 attrakció várja a látogatókat. Az alsópáhoki beruházás 15 új állandó munkahelyet teremtett.

Borítóképünkön Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter