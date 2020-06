Népszerű az online nyelvvizsga

Schanda Tamás államtitkár szerint a kormány célja továbbra is az, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért is módosította úgy a vonatkozó szabályozást, hogy a veszélyhelyzet idején online is lehessen nyelvvizsgázni.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán az aktuális adatokat is ismertette. „Eddig mintegy 6900 ember jelentkezett online nyelvvizsgára, és közülük több mint 4200-an már túl is vannak rajta – ráadásul csaknem 3100-an sikerrel. A legnépszerűbb az angol volt eddig, ezt a nyelvet a német, a spanyol, a francia, az olasz és az orosz követte” – írta. Az online vizsgáztatásra engedéllyel rendelkező négy vizsgaközpont közül három májusban, egy pedig június elején kezdte el az online vizsgáztatást. Május elején három vizsgaközpont kis létszámú csoportok közreműködésével, élesben próbálta ki ezt az újfajta vizsgáztatási módot. A negyedik vizsgaközpont június elejéig teszteléseket végzett annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között bonyolíthassa le online vizsgáit. Az első, nagyobb létszámú vizsgákon néhány esetben történtek ugyan kisebb-nagyobb technikai fennakadások, de ezeket – a vizsgázókkal folyamatosan kommunikálva – minden esetben megfelelően kezelték a vizsgaközpontok. A visszajelzések és a helyszíni szemlék tapasztalatai alapján mind a vizsgaközpontok, mind a vizsgázók komoly figyelmet fordítanak arra, hogy ne merülhessenek fel kételyek a vizsga tisztaságát illetően. Ha a legkisebb gyanúja is felmerül annak, hogy a vizsgázó nem megengedett eszközhöz folyamodik, akkor a központok munkatársai beavatkoznak, amennyiben indokolt, akkor a vizsgát fel is függesztik. Összességében a tapasztalatok mind a vizsgázók, mind a vizsgaközpontok részéről pozitívak voltak. A kormány döntése alapján az online vizsgáztatásra vonatkozó, veszélyhelyzet idejére szóló akkreditáció 2020. augusztus 31-én jár le, azaz érintett központok eddig folytathatják az online vizsgáztatási tevékenységüket.

