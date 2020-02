Nacsa Lőrinc: Gyurcsány rablóprivatizációt folytatott

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK elnöke korábban rablóprivatizációt folytatott és ő maga is azon lett milliárdos – mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szombati budapesti sajtótájékoztatóján a kabinet által pénteken közölt adatokra hivatkozva.

Baloldali kormányok alatt

„tízezer milliárd forint értékű nemzeti vagyont hordtak szét, Gyurcsány rablóprivatizációt folytatott, és ő maga is azon lett milliárdos”

– jelentette ki a KDNP-s politikus.

Korábban a nemzeti vagyon jelentős részét széthordták, az állami vagyon nagy százalékban magánvagyonná vált. A nemzetstratégiailag kiemelt vállalatok több mint kétharmadát magánkézre játszották: az energiaszektort, a nagy állami cégeket, bankokat, közművállalatokat, állami ingatlanokat és földeket – mondta Nacsa Lőrinc.

Úgy fogalmazott: „Méghozzá olyan emberek magánvagyonává is vált, mint maga Gyurcsány Ferenc, aki körül ma is csak úgy (.) röpködnek százmilliók, milliárdok, ahogy az a zavaros vagyonnyilatkozatából is kiderül.”

Nacsa Lőrinc a „rablóprivatizáció” egyik legnagyobb nyertesének nevezte a korábbi miniszterelnököt.

Azt mondta: Gyurcsány Ferenc a korábbi szocialista kormányban nagy befolyással bíró anyósa segítségével „potom áron” és állami hitelből jutott vállalatokhoz, ingatlanokhoz, így lett milliárdos.

Így került hozzá például a Motim timföldgyár, amelynek 705 millió forintos vételárából 700 millió állami hitel volt – tette hozzá a kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. További példaként említett egy 30 millióért vett, majd 900 millióért eladott állami céget, és kiemelte, hogy hasonló módon került a korábbi miniszterelnökhöz az állami tulajdonú balatonőszödi villa is.

„Amikor tehát Gyurcsány Ferencet látjuk, jusson eszünkbe, hogy ő nem csak rablóprivatizációt folytatott, de ő maga is azon lett milliárdos”

– hangoztatta a KDNP-s politikus.

Hozzátette: 2010 óta viszont a másfélszeresére, 12 ezer milliárd forintról 18 ezer milliárdra nőtt az állami vagyon 2010 óta.

Ez az információ önmagában megmutatja, hogy mi a különbség a mostani nemzeti és a Gyurcsány-kormány között – mondta.