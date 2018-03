Az afgán férfi a balkáni útvonalon érkezett Ausztriába, valószínűleg Magyarországon is átutazott.

2015 októberében az osztrák-magyar határ osztrák oldalán, Miklóshalmán regisztrálták a bécsi késelőt, aki tavaly kábítószer-kereskedelem miatt három hónapig börtönben volt Klagenfurtban, de decemberben kiengedték – számolt be a Hirado.hu cikke alapján a Lokál.

A férfi a Nestroyplatz metrómegálló közelében, egy étterem előtt késelte meg az osztrák házaspárt és 17 éves lányukat, majd nem messze egy másik afgán férfit is megszúrt. Sajtóbeszámolók szerint az osztrákokat megdöbbentette, hogy a támadás Bécs belvárosában, abban a kerületben történt, amely eddig jó közbiztonságú környéknek számított.

A nyomozás eddigi adatai szerint Jafar S. valószínűleg Magyarországon keresztül érkezett Ausztriába még 2015-ben. Legalábbis erre utal, hogy az osztrák-magyar határ osztrák oldalán regisztrálták. Sajtóhírek szerint a 23 éves férfinek azóta sem zárult le a menedékkérelmi eljárása. A rendőrségnek a támadás indítékaként annyit mondott, hogy elégedetlen a helyzetével.

Közben több politikus is megszólalt az ügyben. Heinz-Christian Strache alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt elnöke internetes bejegyzésében arról írt, hogy az előző kormányt tartja felelősnek a bécsi késelésért. Szerinte 2015 óta semmit nem tettek a menekültügyi visszaélések ellen, és a határvédelem is hiányosan működött. Jafar S. már többször összeütközésbe került a törvénnyel, és testi sértés miatt is feljelentették. A politikus felidézte azt is, hogy az afgán migránst tavaly kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt három hónapig fogva tartották Klagenfurtban, de ahelyett, hogy rögtön kiutasították volna az országból, szabadon engedték.

Most úgy tűnik, az osztrák bevándorlási hatóságok kiutasítják Ausztriából, igaz, ezt már csak a börtönbüntetése vagy elmegyógyintézeti kezelése után hajthatják végre. Az osztrák kancellár azt kérte, hogy a férfi ügyében a törvények teljes szigorával járjanak el a hatóságok.

Sebastian Kurz egyébként alig egy nappal a támadás után beszélt arról, hogy Ausztria fő programja az illegális bevándorlással szembeni küzdelem, és a biztonság szavatolása lesz az unió soros elnökeként, júliustól.

Ausztria kész anyagi és emberi forrásokkal is segíteni a külső határok védelmét – fogalmazott a kancellár. Hozzátette, a védelem önmagában nem oldja meg a migráció problémáját. Nagyobb biztonságot teremt majd Európa számára, ha sikerül megállítani az illegális migrációt – szögezte le.