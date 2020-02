Migránsok betelepítése ellen gyűjt aláírásokat egy bevándorlásellenes szerb párt

A szerb kormány migránspolitikája és „a migránsok betelepítésének terve” ellen gyűjt aláírásokat a Dveri nevű ellenzéki, bevándorlásellenes szerb párt.

A Balkan Insight című oknyomozó újságírói portál beszámolója szerint a parlamenti ellenzékhez tartozó párt kedden kezdte meg migránsellenes kampányát.

Bosko Obradovic pártelnök kijelentette, ha a szerb kormány nem változtat a migránspolitikáján, akkor „Szerbia a térség legnagyobb befogadóközpontjává válik”.

A menekültügyi főbiztosság jelentése szerint Szerbiában jelenleg 6-7 ezer migráns tartózkodik. Valamivel több mint ötezren a befogadóközpontokban vannak, mintegy másfélezren viszont a magyar, a horvát és a boszniai határ közelében rejtőznek, és arra várnak, hogy illegálisan keljenek át a szomszédos országokba, onnan pedig tovább haladjanak az Európai Unió országai felé. A hivatalos adatok és a migránsok saját bevallása szerint egyikük sem akar Szerbiában maradni, céljuk valamelyik nyugat-európai ország.

Míg a Dveri azt állítja, hogy a migránsellenes petíció a párt választási bojkottjának a része, az ugyanahhoz a politikai szerveződéshez, a több pártból álló Szövetség Szerbiáért nevű formációhoz tartozó pártok nem teljesen értenek egyet a Dveri kezdeményezésével. A balközép Demokrata Párt parlamenti képviselője, Aleksandra Jerkov megdöbbenésének adott hangot, hogy a Dveri milyen nyíltan kelt gyűlöletet, félelmet és idegenellenes hangulatot.

A menekültügyi főbiztosság többször is közölte, nem létezik a migránsok betelepítésére vonatkozó terv, a sajtóban azonban időről időre megjelennek olyan információk, amelyek arra engednek következtetni, hogy a szerbiai vezetés úgy módosítaná a menekültügyi törvényt, hogy az lehetővé tegye akár az illegális bevándorlók letelepítését is. Korábban az is felmerült, hogy a szerb kormány azzal akarja megállítani a népességfogyást, hogy az elhagyott házakba, illetve a kiürült településekre migránsokat telepítene.