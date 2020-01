Még két napig lehet regisztrálni a szlovák parlamenti választásokra

A lehetőség a Magyarországon élő, magyar származású szlovák állampolgárokat is érinti. És nem kicsi a tét. Hozzávetőleg 300 ezer szlovák állampolgár el tartósan külföldön, közülük 30-50 ezer a felvidéki magyar. Itt most az ő szavazatuk is számít.

A 2020. évi parlamenti választásokat február 29-én, szombaton tartják Szlovákiában. Hozzávetőleg 300 ezer szlovák állampolgár el tartósan külföldön, közülük 30-50 ezer a felvidéki magyar. Ha valaki külföldön vagy állandó lakhelyétől távol tartózkodik, egy egyszerű internetes regisztrációval szavazhat. A felvidéki magyarság szempontjából fontos ez a választás és a regisztráció csak három percet vesz igénybe. Az érintetteknek jó tudniuk, hogy ezen is eldőlhet, lesz-e a magyarságnak parlamenti képviselete Pozsonyban a következő négy évben. Akinek szlovák személyi igazolványa van, akkor az azt is jelenti, hogy van Szlovákiában állandó lakhelye. Ha külföldön van bejelentett állandó lakhelye, attól még a felvidéki állandó lakhely nem szűnt meg. A szavazás idején is külföldön tartózkodók már csak január 10-ig kérhetik az állandó lakhelyük szerint illetékes önkormányzatot arra, hogy a megadott külföldi címükre postai úton küldjék el nekik a 25 szavazólapot, a válaszborítékot, és a választói igazolványt. Ha valakinek külföldön van az állandó lakcíme, akkor csak külföldről, levélben tud voksolni. A szavazz.sk oldalon lehet a kérvényt és a becsületbeli nyilatkozatot beadni, ezenkívül egy szkennelt vagy lefényképezett igazolvány szükséges. Az űrlap csak az igénylő saját készülékén tárol adatokat, a honlap semmiféle személyes adatot nem ment el. Az itt létrehozott kérvényt a saját eszközére menti le és a saját emailcímről kell elküldeni. A szlovák belügyminisztérium útmutatása alapján a hivatalok elfogadják a kérvényt, ha azt szöveges e-mail formájában küldi el. A kérvényt nem kell sem kinyomtatni, sem aláírni. További részletes információk a választásról, regisztrációról itt olvashatók.