Már nyomtatják a szavazólapokat

A papírokat többféle biztonsági jellel is ellátják.

Ezt ne hagyja ki! A Kisgazdapártot is megkörnyékezte a Jobbik

Már nyomtatják az április 8-ai országgyűlési választás szavazólapjait Budapesten, a nyomtatás múlt héten szombaton kezdődött.

Az újságírókat csütörtökön engedték be az ÁNY Biztonsági Nyomda kőbányai géptermeibe és csomagolócsarnokába azért, hogy meggyőződhessenek arról, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek az országgyűlési választási papírok, illetve azokat miként csomagolják, „dobozolják” szavazóköri bontásban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az április 8-ai voksoláson több mint 8 millió választópolgár jogosult szavazni. A szavazólapokat és szavazási kellékeket a voksolást megelőző szombaton szállítják ki a megyeszékhelyekre, illetve az országgyűlési egyéni választókerületi központokba, ahonnan továbbszállítják azokat a szavazókörökbe. Az ÁNY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 13 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 121 félét. Körülbelül 18 millió szavazólap készül a nyomdában.

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a bejárás előtt elmondta: az országos pártlistás szavazólap 23 listát tartalmaz, ezek három sorban helyezkednek el, a szavazólap A/3 méretű. A legtöbb (33) jelölt Nógrád megye 1-es választókerületében (Salgótarján) van, így ez a legnagyobb szavazólap, 203 milliméterszer 510 milliméter. A legkevesebb jelölt Budapest 7-es választókerületében van, 6, így itt a legkisebb a szavazólap, A/4 méretű. Pálffy Ilona elmondta: eddig 93 jelölt lépett vissza, jelenleg 1650-en vannak nyilvántartásba véve. Mint mondta, a nyomda eddig követni tudta a visszalépéseket és a visszalépők választókerületében újranyomtatták a szavazólapokat, körülbelül 60-70 ezret. Mostantól azonban már nem tudják ezt követni, így a szavazás napjáig visszalépőket a szavazatszámláló bizottságok „húzzák le” a szavazólapokról. Ezért minden szavazókörben lesz egy kinagyított szavazólap, amelyen lehúzzák a visszalépett jelöltet. A nyomda 230 tonna – 6290 kilométer – papírt használ fel a szavazólapok nyomtatásához, az összes boríték – egymás mellé helyezve – szinte lefedné a fővárost.

A szavazatszámláló bizottságok kapnak 165 ezer golyóstollat, a tagok csak a hivatalos íróeszközt használhatják; a fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók a sajátjukat is használhatják. Kiküldenek a szavazókörökbe 110 kilométer nemzeti színű szalagot is az urnák lezárásához. A mintegy 140 ezer elsőválasztó nemzeti színű szilikonos karkötőt kap ajándékba. Pálffy Ilona elmondta: a választás összes költségét 8,9 milliárd forintra tervezték, ebből a nyomdaköltség tervezett kiadása 1,3 milliárd forint.

A szavazólapok nyomtatása 445 millió forintba kerül, a 11 ezer műanyag urna pedig 270 millió forint. A népszavazáson már egy nagyobb és egy kisebb műanyag urnát már eljuttattak a szavazókörökbe, most minden szavazókör kap még egy nagy műanyag urnát.

A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátják, így például eleve világos krémszínű papírra nyomtatták, amelyet a címert formázó vízjellel és az Országház képét mutató perforációval (ricceléssel) láttak el. Azzal kapcsolatban, hogy egyes hírek szerint a választási iroda által biztosított toll nyoma „eltűnne” a szavazás után, Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója elmondta: a szavazólapok speciálisan erre a feladatra gyártott, szállításában, őrzésében, feldolgozásában a bankjegypapírral megegyező minőségű biztonsági papírra készülnek.

Ha a papírra bármilyen eszközzel jelet helyeznek el, – még akkor is, ha utána megpróbálják azt eltüntetni – a felületén a roncsolás nyoma szabad szemmel is észlelhető. Szavai szerint a papír kizárja a manipuláció, hamisítás lehetőségét. Az ÁNY Biztonsági Nyomda nyomtatja az egyéb választási kellékeket is, mint például a jegyzőkönyveket, borítékokat. Az újságíróknak bemutatták azokat a zöld színű borítékokat is, amelyekbe az átjelentkezéssel szavazók helyezik a voksukat. A nyomda címkézi is ezeket a borítékokat, vagyis rányomtatják, melyik választókerületbe kell szállítani. A külképviseletekre szánt szavazólapokat március 31-e után szállítják ki, amikor lezárul a külképviseleti névjegyzékbe vétel.

A 118 külképviseleti választási iroda elnöke személyesen viszi ki a szavazólapokat a külképviseletekre és ők is hozzák haza a szavazást követő csütörtökig. 1989 óta az ÁNY Biztonsági Nyomda, illetve jogelődje, az Állami Nyomda nyomtatja az összes országos választás szavazólapját. A fordulókat is figyelembe több mint 30 választáshoz készített már nyomdai anyagokat.