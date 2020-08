Már az óvodákban bevezetné az LMBTQ-propagandát a Momentum

A radikális baloldali Momentum Mozgalom blogján megjelent az egyik LMBTQ-aktivistájuknak egy bejegyzése, amelyben amellett érvel, hogy a magyar óvodákban vezessék be a külföldről támogatott genderideológia alapú LMBTQ-mesék tanítását, az iskolákban pedig legyen érzékenyítés.

Mindez kísértetiesen hasonlít Gyurcsányné 2009-es LMBTQ-propagandájára, amely kötelezővé tette volna a genderszemléletű oktatást már óvodás kortól – számol be az Origo.

A momentumos LMTBQ-aktivista bejegyzésének a címe is provokatív, nevezetesen: „Már óvodában is megmenthettem volna én a királylányt„.

Ezt követően a radikális baloldali aktivista a következő kérdést teszi fel:

Nem volt neked furcsa gyerekként, hogy a mesékben mindig a királyfi menti meg a királylányt és nincsenek királyfik, akik királyfikat mentenek meg. Vagy királylányok, akik másik királylányokat?

Majd a hagyományos nemi szerepek ellen próbál lázítani, szentimentális stílusban, személyes, magánéleti jellegű példákkal alátámasztva érvrendszerét.

A Momentum tehát már az óvodákban lerombolná az éppen csak kialakulóban lévő hagyományos nemi szerepeket, hogy azokat a külföldről finanszírozott LMBTQ-mozgalom által hirdetett genderideológiával helyettesítse.

A momentumos aktivista később „hetero meséknek” titulálja a több száz éves múltra visszatekintető, hagyományos gyerekmeséket.

Hozzáteszi, hogy ezek a „hetero mesék„ nem befolyásolták az ő nemi identitását vagy szexuális orientációját, ugyanakkor az általa „heteronormatívnak” minősített mesék hallgatása miatt „mindig kívülállónak és összezavarodottnak„ érezte magát.

Szerinte ezeket a meséket heterók írták heteróknak, és ez baj.

A következő részben az érzékenyítés mellett érvel, kifejezve annak szükségességét, hogy legyenek a magyar oktatási rendszerben is elérhetőek a „nem hetero mesék”, amelyekben vannak „LMBTQ+„ szereplők is. Igaz kénytelen elismerni, hogy a magyar könyvpiacon vannak már genderideológia alapú meséskönyvek, de szerinte ezekhez nehéz hozzáférni.

Az iskolai érzékenyítés tekintetében is csak kevés konkrétumot fogalmaz meg, például ő kiemelné a szerinte nem heteroszexuális írók, költők életrajza kapcsán a nemi identitásukat vagy szexuális orientációjukat, továbbá az idegen nyelvekben megjelenő nemre utaló kifejezéseket (például she, he, they). Testnevelés órán pedig nem nemek alapján állapítaná meg a követelményrendszert, és vegyes csapatjátékokat vezetne be a fiú-lány elosztás helyett.

Az iromány stílusa kísértetiesen emlékeztet a döntően külföldi tulajdonban lévő, idegen érdekeket szolgáló lengyel ellenzéki médiában zajló LMBTQ-propagandára.

Újítások nincsenek a Momentum blogjának bejegyzésében, így nagyon úgy tűnik, mintha egységes koncepció alapján akarnák megtörni a külföldi adófizetők pénzéből kitartott radikális baloldali genderpropagandisták a közép-európai népeket, a nemzeti, a kulturális, a vallási és a nemi identitásuk felszámolási kísérlete által.

Ez utóbbi mozzanatnak lehetünk most a tanúi Magyarországon is. Valószínűleg az időzítés – augusztus 19. – az államalapítás előestéjének dátuma sem véletlen.

A külföldről finanszírozott lengyel és magyar LMBTQ-propaganda között csak egy lényeges különbséget lehet felfedezni, nevezetesen, hogy Magyarországon ez nem számít új dolognak, hanem a 2010 előtti baloldali kormányok propagandájának az egyenes folytatása.

A Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt a magyarországi genderpropaganda vezéralakja Gyurcsányné volt.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, éppen Gyurcsányné kezdeményezésére jött létre az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, amit társaival a 2010-es kormányváltást megelőzően alapított meg. Az UNIFEM elnöke is ő lett.

A szervezet sosem csinált titkot belőle, hogy legfőbb célja a genderideológia népszerűsítése Magyarországon: az egyesület a United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 17 Nemzeti Bizottságának egyike. A világszervezet elsősorban a szemléletformálást tűzte ki célul, ezzel segítve a hazai, úgynevezett „gendertudatos gondolkodást”.

A kezdeményezést olyan jól ismert baloldaliak támogatták, mint Junghaus Tímea (a Soros György-féle Open Society Institute képviseletében), Tóth Herta (CEU, Női Érdek Szövetség), Lamperth Mónika, volt baloldali belügyminiszter, valamint Göncz Kinga, korábbi MSZP-s külügyminiszter.

Fontos kiemelni, hogy a genderideológia magyarországi terjesztésében már ekkor megjelentek a külföldi pénzek, amit a 2010 előtt többségében külföldi tulajdonban lévő média is aktívan támogatott.

Az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság 2009 januárjában tartotta első, a nők és férfiak esélyegyenlőségén alapuló költségvetés (gender budgeting) külföldi tapasztalataival és magyarországi adaptációjának lehetőségeivel kapcsolatos konferenciáját. Az eseményt Gyurcsányné, mint az egyesület elnöke nyitotta meg.

A konferencián Erika Kvapilova, a Közép-Kelet Európai Régió pozsonyi központjának vezetője előadásában üdvözölte a magyarországi UNIFEM létrejöttét, és kifejezte reményét, hogy Magyarország be tud kapcsolódni többek között az alkotmányok gender-tudatossá tételében.

2010 januárjában, a Bajnai-kormány idején pedig egy genderszemléletet propagáló kormányhatározat is született.

A Momentum mostani célkitűzéseihez hasonlóan Gyurcsányné propagandájának a konkrét foganatja az óvodai oktatás LMBTQ-szemléletűvé tétele volt.

A második Gyurcsány-kormány alatt született kormányrendelet kötelezővé tette volna a genderszemléletet az óvodákban. A jogszabályban többek között módosították a legkisebbek nevelésének országos alapprogramját; arról rendelkeztek, hogy a foglalkozásokon az óvodapedagógusoknak kerülniük kellett volna a nemi sztereotípiák erősítését. Ez a gyakorlatban a teljes magyar népmesekincs mellőzését jelentette volna; kimondta, hogy az óvodai nevelésben biztosítani kell a migránscsaládok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését; A 2010-es kormányváltást követően a Fidesz-KDNP azonnal visszavonta a propagandacélokat szolgáló gender-rendeletet.

A Momentum azonban erős külföldi támogatással ezt most visszaállítaná.