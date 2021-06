Már az Oktatási Hivatal is vizsgálódik Karácsony nyelvvizsgája ügyében

Tovább gyűrűzik a Karácsony-botrány, úgy tűnik, nem marad következmények nélkül, hogy a főpolgármester a szükséges nyelvvizsga bizonyítványok nélkül vállalt állásokat korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az Oktatási Hivatal a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta: még hétfőn felveszi a kapcsolatot az egyetemmel és felkéri az ügy kivizsgálására.

Az Oktatási Hivatal (OH) reagált a Magyar Nemzet megkeresésére, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogyan dolgozhatott Karácsony Gergely évekig tanársegédként a Budapesti Corvinus Egyetemen C típusú nyelvvizsga, államilag elismert oklevél hiányában. Mint arról lapunk többször is beszámolt, Budapest jelenlegi főpolgármesterének nincs nyelvvizsgája, csak egy lektorátusi igazolása van az „angol nyelvtudásáról”. Ez 2000-ben – amikor szociológusként Karácsony végzett az ELTE-n – még elegendőnek bizonyult a diplomaszerzéshez, ám

arra már nem jogosította fel őt, hogy tanársegédként állást vállaljon a felsőoktatásban, arra meg pláne nem, hogy később még adjunktusként is dolgozzon.

A Corvinus egyetem a lap birtokában lévő doktori szabályzata abban az időben, amikor Karácsony náluk dolgozott, nyelvvizsga kötelezettséget írt elő a tanársegédi pozíció betöltéséhez, az adjunktusi feladatok ellátásához pedig még egy második idegen nyelv szaknyelvi és előadói szintű ismerete is szükséges lett volna. Karácsony Gergely pedig köztudottan csak a magyar nyelvvel boldogul, államilag elismert oklevele biztosan nincs egyetlen idegen nyelvből sem.

Vagyis hivatalosan nem dolgozhatott volna az egyetemen, hiszen nem felelt meg a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek.

Az OH az ügyben azt hangsúlyozta lapunknak, hogy a Corvinus egyetem, mint munkáltató alkalmazta Karácsony Gergelyt abban az időben (vagyis 2004 és 2008 között tanársegédként – szerk). Hozzátették: a nemzeti felsőoktatási törvény szabályai alapján az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzést indíthat a felsőoktatási intézmény működése jogszerűségének a vizsgálatára. Ezzel a jogával pedig él is a hivatal, mint közölte,

hétfőn, azaz még a mai napon felveszi a kapcsolatot a Budapesti Corvinus Egyetemmel és felkéri az ügy kivizsgálására.

Az Oktatási Hivatal nyelvvizsgáztatási akkreditációs osztályának honlapján egyébként egyértelmű az útmutatás: az egyetemi lektorátusi vizsgák soha nem voltak állami vagy államilag elismert nyelvvizsgák.

A lap egyébként további kérdésekre is várja a választ a Corvinustól, az OH-tól, illetve magától a főpolgármestertől is, hiszen nem csak a tanársegédi munkavállalás jogszerűsége problémás, hanem a 2008 és 2012 közötti időszaké is, amikor Karácsony a két idegen nyelv ismeretét megkövetelő adjunktusi feladatokat látta el.

Tegnap megírták azt is, szerették volna írásos nyomát látni annak, hogy Karácsony Gergelynek tényleg van középfokú angolnyelv-tudása, a lektorátusi vizsga meglétét bizonyító igazolást vagy okiratot azonban az ELTE nem bocsátotta a Nemzet rendelkezésére, arra hivatkozva, hogy a hallgatók és volt hallgatók személyes adatai nem számítanak közérdekből nyilvános adatoknak, és ezen a főpolgármesteri tisztség betöltése sem változtat.

Mint ismeretes, a Karácsony nyelvtudása körüli botrány azután pattant ki, hogy a főpolgármester a The Economist brit lapnak adott interjújával komoly belpolitikai botrányt kavart. Karácsony a miniszterelnök testalkatán gúnyolódott, ami miatt bocsánatot kellett kérnie Orbán Viktortól.

Karácsony először azt bizonygatta, hogy tud angolul, és erről papírja is van. Májusban, egy magyarázkodó Facebook-bejegyzésében trükkösen azt érzékeltette, hogy középfokú nyelvvizsgája van. „A miniszterelnök beszélt angolja alighanem jobb, mint az enyém, legalább annyi különbség van a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltött Soros-ösztöndíj és egy egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül” – írta a posztjában. Röviddel ezt követően azonban ő maga ismerte el, hogy ami neki van, az bizony nem államilag elismert nyelvi bizonyítvány. „Egyetemi lektorátusi nyelvvizsgát szereztem 2000-ben az ELTE Idegen Nyelvi Lektorátusán, akkor az volt a diploma feltétele” – árulta el a Telexnek adott interjújában.

Az elmúlt hetekben a főpolgármester már-már szürreális magyarázatokkal állt elő hiányos nyelvtudását illetően. Előbb egy merőben új fogalmat használva közölte, hogy „hiperpasszív” az angoltudása. „Megválasztásom után vállalok egy angol nyelvű nemzetközi sajtótájékoztatót, amelyiken például bejelentem, hogy a Fudan Egyetem nem fog megépülni. Vadul nem kell tanulnom, de próbálom majd kicsit felfrissíteni, nekem egy ilyen hiperpasszív angoltudásom van, most egy kicsit aktivizálom” – fogalmazott Karácsony az ATV stúdiójában, ahol azt is hozzátette: „a bulvárlapokat kevésbé értem, mint a tudományos folyóiratokat.”

Később arra hivatkozott, hogy csak a szaknyelvet érti meg: „egyetemista koromban, fiatal kutatóként speciális angolt beszéltem.” Ezután a gyermekkori diszlexiáját emlegette: „Az én esetem az angollal annyiban speciális, hogy huszonéves koromban az egyetemi angoltanárom mondta, hogy nekem valószínűleg diszlexiám lehetett iskoláskoromban, amit azóta kinőttem, vagy azt hiszem, ez a szakszerű kifejezés, kompenzáltam.”

Mindeközben videófelvételek bizonyítják, hogy például egy nemzetközi sajtóeseményen kukkot sem értett a neki feltett kérdésből, az utóbbi hetekben pedig rendre menekülőre fogja, ha a nyelvtudását firtató – kiváltképp, ha angolul kérdező – újságírók közelítenek felé. A PestiSrácok.hu riporterének nemrég azért sikerült megszólaltatnia a főpolgármestert a Képviselői Irodaház lépcsőjén, ahol így válaszolt: „Mondjuk úgy, hogy fejlesztenem kell az angolomat”, majd sietve hozzátette: „tökéletesen olvasok és értek angolul”.