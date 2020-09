Magas állami kitüntetést adott át az osztrák alsóház elnökének Kövér László

Wolfgang Sobotka tevékenységével hozzájárult az osztrák-magyar kapcsolatok megerősítéséhez, valamint kiállt a nyílt határok és a korlátozás nélküli bevándorlás politikája ellen.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozta Wolfgang Sobotkának, az osztrák nemzeti tanács, a törvényhozás alsóháza elnökének.

Az M1 aktuális csatorna szerda esti Híradójának beszámolója szerint a kitüntetést Kövér László adta át Bécsben.

A műsorban elhangzott: az indoklás szerint Wolfgang Sobotka tevékenységével hozzájárult az osztrák-magyar kapcsolatok megerősítéséhez, valamint kiállt a nyílt határok és a korlátozás nélküli bevándorlás politikája ellen.

A tudósítás szerint az Országgyűlés elnöke a kitüntetés átadásakor azt mondta, Wolfgang Sobotka hozzájárult, hogy a két ország a migrációs válságot zökkenőmentesen tudja kezelni.

„Az, hogy a két ország az elmúlt időszak problémáit, beleértve a migránsválság kezelését is, a határőrizetet, a határkérdés problémáinak megoldását ilyen kevés konfliktussal, (.) zökkenőmentesen tudta kezelni, ahhoz ő még belügyminiszterként is hozzájárult” – mondta a közmédiának Kövér László, hozzátéve, hogy ilyen értelemben Wolfgang Sobotka egyfajta etalonja is a mai osztrák politikának.

A házelnök megjegyezte: régen nem voltak ilyen jók a magyar-osztrák kapcsolatok, mint napjainkban.